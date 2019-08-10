«Мини-мисс Луганск» пригласили на конкурс красоты в Македонию

Победительница конкурса «Мини-мисс Луганск - 2019» Маргарита Щербак выступит на международном фестивале-конкурсе красоты в Македонии. Об этом «Комсомолке» сообщила представитель луганского модельного бизнеса Юлия Байрамова.

- С 7 по 14 августа в македонском городе Струга проходит фестиваль «Езерски бисери», на котором выступит наша представительница, - рассказывает Юлия. - Модель из Луганска Маргарита Щербак поборется за победу в категории «Юная мисс Европа».

Маргарите 13 лет. По словам Байрамовой, несмотря на свой юный возраст, девочка показывает потрясающие результаты.

- Меня очень радует успех моих подопечных и то, что наши конкурсы дают девочкам путёвку в новую жизнь, новые эмоции, возможность посмотреть мир, - отметила Юлия Байрамова.

Конкурс в Македонии пройдёт в несколько этапов. Будет дефиле и конкурс талантов.

- Результаты будут сегодня ночью, - анонсировала Юлия.

Нынешняя поездка на зарубежный конкурс красоты – не первая для Маргариты.

- В мае этого года Щербак получила Гран-при в своей возрастной категории в номинациях «Красавица Вселенной» и «Лучший талант» на международном фестивале красоты, моды и таланта «Universe beauty» в Турции, - рассказала Юлия Байрамова.

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