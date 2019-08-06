В Донбассе почтили память погибшего фотокорреспондента Андрея Стенина

Сегодня в Снежном почтили память погибшего от рук украинских солдат фотокорреспондента «России сегодня». Траурный митинг прошел на месте гибели Андрей Стенина.

- Пять лет прошло. А мы до сих пор помним те ужасы, которые происходили в нашем городе, - говорит горожанка Светлана. – Тогда по этой дороге двигалась гражданские, не военные. А те подлые преступники открыли по ним огонь.

В Донбассе почтили память погибшего фотокорреспондента Андрея СтенинаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На месте гибели фотокорреспондента - мама Андрея Стенина посадила деревоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

6 августа 2014 года сотрудник информационного агентства «Россия сегодня» попал под обстрел украинских силовиков в окрестностях города Снежное. Тогда погибло еще два журналиста «Информкорпуса» ДНР Андрей Вячало и Сергей Коренченков и почти двадцать мирных жителей. Машина корреспондентов двигалась в автоколонне, которую сопровождали ополченцы.

В Донбассе почтили память погибшего фотокорреспондента Андрея СтенинаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вместе со Стениным погибло еще два журналистаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Около месяца о судьбе Андрея Стенина было ничего не известно. Его тело было найдено в начале сентября в машине. Украинские военные, чтобы скрыть преступление – подожгли автомобили.

В Донбассе почтили память погибшего фотокорреспондента Андрея СтенинаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Андрей Стенин похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Ему было всего 33 года.

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