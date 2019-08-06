Известны имена подозреваемых в убийстве журналиста Андрея Стенина в Донбассе

Круг лиц, подозреваемых в гибели Андрея Стенина, предварительно определен. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики.

- Имена возможных причастных к этому страшному преступлению нам известны. По понятным причинам разглашать их мы не можем, - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что к расстрелу автомобилей и гибели мирных жителей 6 августа 2014 года напрямую причастна 79 аэромобильная бригада украинских войск.

Напомним, фотокорреспондент Андрей Стенин погиб в районе Снежного в Донбассе. Он передвигался в составе колонны беженцев на автомобиле «Рено-Логан». Украинская армия открыла по колонне огонь на поражение. Затем военные незалежной осмотрели автомобили и предположительно обстреляли их из реактивных установок залпового огня «Град».

Также вместе со Стениным погибли сотрудники «Информкорпуса» Донецкой Народной Республики Сергей Коренченков и Андрей Вячало и ополченцы Артем Аверьянов и Андрей Хоружий.

Сгоревший «Рено Логан» с останками журналисты «Комсомолки» обнаружили вместе с коллегами из Life NewsФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Указом Президента России Владимира Путина Андрей Стенин был посмертно награжден «Орденом Мужества».

В апреле этого года мать погибшего от обстрела украинских военных фотокорреспондента побывала на месте гибели сына в Донбассе.

- Все время мыслями я здесь. Слез, конечно, не миновать, все пять лет я плачу – это был мой единственный сын, - сказала Вера Стенина. - После его гибели меня окружило много хороших людей. Я знаю, что мир состоит из добрых людей.

Вера Николаевна побывала и на месте гибели своего сына. Там она не удержала материнские слезы. Фото: «Донецкая Республика»

Вера Николаевна не удержала материнские слезы и посадила две березы в память о сыне на месте его гибели.

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Последний подвиг Андрея Стенина

Последние весточки от Андрея пришли к нам поздно ночью 1-го августа. Он писал, что ситуация ухудшается, интенсивность боев нарастает. Просил привезти наличные деньги — они давным давно у него закончились, сложно с куревом и продуктами... И больше Андрей на связь не выходил. То, что творилось на Донбассе в те дни, в полной мере мы осознали лишь спустя год. Переписка с Андреем Стениным (подробнее)

Мать погибшего от обстрела украинских военных фотокорреспондента Андрея Стенина побывала на месте гибели сына в Донбассе

В память о сыне Вера Стенина посадила на месте его гибели две березы (подробнее)