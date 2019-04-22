Мать погибшего от обстрела украинских военных фотокорреспондента Андрея Стенина побывала на месте гибели сына в Донбассе

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-22T11:58:31+03:00

Вера Николаевна побывала и на месте гибели своего сына. Там она не удержала материнские слезы. Фото: «Донецкая Республика». Фото:

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21 апреля в Снежнянской школе № 1 имени почтили память российского журналиста Андрея Стенина, который погиб от обстрела украинских военных в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика». В связи с этим в Республику приехала мать Андрея Стенина.

- Все время мыслями я здесь. Слез, конечно, не миновать, все пять лет я плачу – это был мой единственный сын, - сказала Вера Стенина. - После его гибели меня окружило много хороших людей. Я знаю, что мир состоит из добрых людей.

Вера Николаевна побывала и на месте гибели своего сына. Там она не удержала материнские слезы. В память о сыне посадила две березы.

Напомним, фотокорреспондент Андрей Стенин Указом Президента России Владимира Путина был посмертно награжден «Орденом Мужества».

ИСТОЧНИК KP.RU