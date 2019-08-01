В Дебальцево состоится концерт "Родство по слову"

Расширяя всестороннюю интеграцию Донбасса в Россию первый сенатор от Севастополя в совете федерации РФ, поэт, бард, журналист Андрей Соболев и поэт непокоренного Донбасса, бард, член Союза писателей ДНР и ЛНР Владимир Скобцов создали и развивают культурно-патриотический проект "Родство по слову", объединяющий творческие силы России и Донбасса.

В своей основе проект объединил наработки двух фестивалей музыки и поэзии - "Балаклавские каникулы" (Севастополь) и "Большого Донбасса" (Донецк) и привлёк более широкую часть творческих патриотических сил Донбасса, Крыма и России в объединяющей совместное культурное поле работе. В настоящее время два проекта существуют в режиме единого проекта, который набирает силу. За это время крымчане и все россияне стали постоянными и желанными гостями Донецкой и Луганской Народных Республик, а представителям Донбасса открыта дорога как в Крым и Севастополь, так и в большую Россию.

11 августа 2019 в Дебальцево пройдет концерт "Родство по слову", но не как формальная акция, а как творческая встреча жителей Дебальцево с гостями из России и столицы Республики Андреем Соболевым и Владимиром Скобцовым. Авторы представят свои произведения о войне и любви, о России и Донбассе, о нашей общей истории и судьбе. Участники и организаторы своей главной задачей считают привлечение внимания общественности и инвестиционных структур к мирным объектам Донбасса, пострадавшим от нацистской агрессии украинских вооруженных формирований, каким является ставший известным всему миру город воинской славы и трудовой доблести Дебальцево. В настоящее время город продолжает восстановать экономику и инфраструктуру, обеспечивать

Погдотовка и проведение мероприятия осуществляется коллективом городского управления при непосредственной поддержке главы администрации города, Игоря Владимировича Захаревича, вся деятельность которого посвящена интересам народа Донбасса и в первую очередь своим горожанам - жителям прекрасного и героического Дебальцево. Интеграция Донбасса в Россию продолжается, за пять лет мы ощутили родство не только по слову, но и по судьбе.

Мой рай, мой край. Об этот край суровый Ломают копья, расшибают лбы.

Я создан из его любви и крови,

Труда и воли, слова и судьбы.

Его судьба - нелёгкая дорога,

По ней он шёл, не полз и не петлял.

В лицо он видел дьявола и Бога,

Пред ними не скулил и не вилял.

Был столько раз оболган, продан, предан,

Лицом к беде, у смерти на краю,

Он никогда не называл соседом

Родную мать и родину свою.

Он прям, упрям, он твёрд, не терпит лени,

Он бил всегда за подлость по зубам,

Он никого не ставил на колени,

Поскольку никогда не станет сам!