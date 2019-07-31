Как в лагере "Предтеченский городок" ребята из ДНР отдыхали [ЧАСТЬ 2]

Продолжение

ЧАСТЬ 1

Еда как домашняя, а перед обедом - молитва

Кормят ребят здесь четыре раза в день. Кстати, пост в лагере соблюдается, но, правда, допускается рыба, все же нагрузки тут приличные, да и растущие организмы казаков требуют.

Перед едой и после - обязательная молитва.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В день нашего посещения, на завтрак были молочная каша с маслом, яйцо, сыр, чай с лимоном. В обед – суп, каша с котлетой, свежий огурец, компот, на полдник – нектар, плюшка, свежие фрукты, а на ужин – куриное рагу с помидором, бутерброд с маслом, чай с печеньем. Самые любимые блюда у ребят — это мясная запеканка и выпечка.

Сигнал к построению дается специальным колоколом, как горном в пионерском лагере. И нам повезло побывать на обеде.

Вместо привычного в лагере горна, команда на построение подается колоколом.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Перед едой ребята читают молитву и только потом приступают к обеду. Пригласили к столу и нас. И здесь я впервые ела настолько волшебно приготовленную кашу, которую в детстве мы называли резиновой и всегда выкидывали из тарелок. Так с любовью еду для казаков готовят неподалеку в школьной столовой и дежурные доставляют ее еще горячей.

Все с аппетитом уплетают за обе щеки обед, поднимая руку для добавки. Еще одна традиция лагеря - во время еды один из дежурных вслух читает о подвигах русских полководцев, вышагивая между рядами. Вдруг вижу, что за одним столом все кушают почему-то стоя. Оказывается, бойцы болтали во время еды, поднимается весь курень.

- Накосячил один – отвечают все, также все друг другу помогают – неважно в чем: в групповых играх или постель заправить. Зато к концу смены все - не разлей вода, - рассказывает Денис.

С гигиеной все в порядке - есть душ, рукомойники, туалеты. А вода в рукомойниках - питьевая.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В последний день смены ребята собираются в круг, просят друг у друга прощения, поют песни под гитару и отбой в этот день разрешается позже.

Надеть лампасы мало, нужно еще и людям послужить

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/723279" frameborder="0"></iframe> Детский лагерь "Предтеченский городок" в Ростовской области пятый год принимает бесплатно детей из ДНР.Юлия АНДРИЕНКО

Наконец освобождается руководитель лагеря Максим Фомин. Кроме того, он атаман православного войска казаков Дона, педагог по образованию, а еще - многодетный отец. Мы приглашаемся к чаепитию в тени фруктовых деревьев с настоящим курником – мясным пирогом с овощами, этаким нашим ответом на пиццу.

Максим Фомин - настоящий энтузиаст своего дела, который к тому же в 2014 и 2015 годах очень помог Донбассу.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Лагерю нашему в этом году 10 лет. Создали мы его вместе с энтузиастами из Ростовской-на-Дону епархии, из ветеранских организаций и донских казаков, тогда, когда ни юнармии еще не было, ни других патриотических движений, - рассказывает Максим. – Здесь раньше болото было, поэтому создавали все с нуля. Это сейчас здесь и штаб, и душ, и трапезная, а раньше, кроме палаток, ничего не было. Сделали пробную смену и детям понравилось. Сначала это были только мальчишки, но пробовали и девичьи смены, девочки оставались не в меньшем восторге. Смешанные смены мы не практикуем, так ребята лучше слушаются и не отвлекаются. Воспитываем детей прежде всего духовно, учим добру, человечности. Ведь казачество - это не когда надел лампасы и ничего из себя не представляешь, а ты людям послужи сначала, народу своему. Здесь важно все: духовность, патриотизм и военное дело.

- Слышала, что все дети отдыхают бесплатно, а как выживаете тогда? – спрашиваю у Максима Ильича.

- Скажу честно, каждый год больших трудов стоит организовать смены. Ведь одна смена на такое количество детей обходится в миллион рублей. Часто сотрудники лагеря по три месяца без зарплаты работают. Просто для каждого из нас это больше, чем работа, это жизнь. Лагерь выживает за счёт добровольных пожертвований наших друзей-единомышленников, попытка поставить работу на коммерческие рельсы разрушила бы саму идею, что отдых здесь должен быть доступен каждому желающему ребенку, даже из бедной семьи. У нас даже из детских домов есть дети. В этом году, признаюсь, начинали лето с бубликом, полный ноль был в кармане и вдруг в июне выигрываем президентский грант, благодаря которому удалось и смены организовать, да еще и закупить экипировку, страйкбольное оружие. Детвора в восторге! Конечно, нужна помощь, чтобы развиваться и каждое лето принимать детей.

Здесь место не для маменькиных сынков, но и такие привыкают быстро. Фото: архив "Предтеченского городка"

Вывозил дончан из-под обстрелов на собственном авто

Сам Максим Ильич совсем не посторонний Донбассу человек. В 2014 и 2015 годах на своей машине возил в республики гуманитарную помощь - еду, медикаменты, одежду, вывозил из-под обстрелов людей и сам не раз попадал под обстрелы.

- Душа болела за все, что происходит в Донбассе, остаться в стороне я не мог, - просто и без всякого пафоса говорит Максим. – Я приезжал из разрушенных городов, где люди буквально жили в подвалах, а по телевизору украинские СМИ врали, как все хорошо. Именно там мы познакомились с группой волонтеров «Москва-Донбасс» и ее руководителем Еленой Романенко. Вот как раз Елена Михайловна и стала инициатором того, чтобы дети из ДНР отдыхали у нас в лагере. Начинали мы всего с 15 ребят из ДНР. Сегодня их уже 30. Сразу были опасения, как тут понравится детям, все же дисциплина у нас строгая. Хочу сказать, что детвора из Донбасса, как ни крути, отличается от остальных ребят – они более собранные и ответственные, держатся вместе, победы в соревнованиях берут с легкостью и, как правило, их курень лучший в лагере.

Слышать это мне было, безусловно, приятно. А вот о том, что Максим Юрьевич недавно был награжден как участник Гуманитарного конвоя, мы узнали даже не от него.

- Этот человек – настоящий герой, бессребреник. За свои деньги возил людям продукты, вывозил семьи в Сочи, никогда о своей выгоде не думал. Вот и ребят из ДНР пятый год в лагерь принимает. Только таким и можно доверить воспитание детей. Ребятня в лагере его уважает. Отрадно, что подключилась администрация ДНР. Советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Михайловна Федоренко все взяла на себя - организацию дороги, разрешительных документов на выезд детей и многое другое. Учитывая, что в лагерь едут ребята из самых нуждающихся семей, часто с прифронтовых районов, это дорогого стоит, - уже позже по телефону рассказала мне Елена Романенко.

Это боевой конь Максима Фомина, именно на этом авто он спасал дончан из-под обстрелов и развозил продукты.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Я слушаю ее через пьяные крики и маты молодежи в своем дворе, вспоминаю ежеутренние кучки шприцов прямо у своего подъезда и понимаю, что такие лагеря - это спасение. Там за две недели ребятне дают порой больше, чем в иных семьях за всю жизнь. И как знать, может то, что они здесь узнают, поможет им в дальнейшей их жизни не оступиться, остаться людьми?

Настоящий казачий шулюм не терпит спешки

В течение смены в лагере обязательно готовится казачье блюдо – шулюм. «Комсомолке» поведали рецепт.

В большом казане тушится три разных вида мяса: говядина, баранина, свинина. Чтобы мясо не потеряло сок, оно обжаривается в масле до легкой корочки. Добавляем туда много болгарского перца, а еще помидоры дольками. Заливается все водой. Лук и морковь добавляем в целом виде, когда они выварятся, их выбрасываем. Уже в конце добавляем картошку. Специи, конечно же. И варим долго.

Даже рецепт звучит вкусно! Фото: ruskemping.ru

В чем прелесть настоящего казачьего шулюма? Он не терпит суеты и спешки. Та же уха варится быстро, а шулюм может кипеть и кипеть себе под неспешную беседу казаков. Причем, чем дольше блюдо кипит, тем вкуснее оно получается.

Для желающих в следующем году записаться в лагерь, есть сайт «Предтеченского городка» со всей необходимой информацией и возможностью подать заявку: http://azovpredtecha.ru/