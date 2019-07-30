Как в лагере «Предтеченский городок» ребята из ДНР отдыхали

ЧАСТЬ 1

- Ты должна там побывать и все увидеть собственными глазами, - горячо убеждала меня Елена Романенко руководитель Международной волонтерской группы «Москва-Донбасс». – Это уникальный лагерь с казачьими традициями, к тому же уже не первый год там бесплатно принимают на отдых наших детей из ДНР.

Обращение только по имени-отчеству

За окном мелькают словно нарисованные поля подсолнухов, снующая строительная техника, а мы еле ползем в пробке и даже без прохождения таможни, понимаешь, что это уже не ДНР. Вскоре сворачиваем с трассы и оказываемся в старинном городе Азов, у нас дончан это название вызывает устойчивую неприязнь, ассоциируясь с украинскими националистами, но это просто уютный зеленый город на берегу Дона и его притока реки Азовки. Именно тут находится тот самый уникальный лагерь.

Каждый курень в обязательном порядке дежурит. В обязанности дежурных в том числе входит нести караул на воротах.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Нас встречают высокие деревянные ворота с табличкой «Духовно-патриотический центр Предтеченский городок», а сверху над ними выглядывает смешной мальчишка в каске – караульный. Кричит кому-то:

- Андрей Иванович, доложите, у нас гости – журналисты! – кричит он кому-то.

И это первое, что меня поражает – все дети обращаются друг к другу по имени-отчеству и на «вы». Так удивительно видеть, как 10-летний ребенок обращается к сверстнику: «Павел Алексеевич». Позже мне объяснят, что здесь кроется не только уважение к личности, но и к корням – мы не перекати поле, у каждого есть отец, к тому же у казаков принято именно так обращаться друг к другу, никаких погонял типа «Косой», «Шкет» и прочего, привычного уху.

Сам лагерь, которому уже 10 лет, представляет собой палаточный городок, только палатки здесь называются курени, а старшие в них – куренные атаманы, по аналогии с командирами отрядов из моего пионерского детства. В каждом курене до 20 человек – бойцов. Даже столовая здесь не просто столовая, а трапезная. А сигнал к построению подается колоколом вместо привычного мне горна.

Часто те, кто отдохнул здесь хотя бы раз, стремятся приезжать в лагерь каждый год и получается настоящее казачье братство из всех уголков России, а теперь – и ДНР.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Этот лагерь не для малышей, ребята сюда принимаются с 10 лет и обязательной является справка о состоянии здоровья, потому что вместо привычных планшетов и андроидов им предстоит здесь серьезная физическая нагрузка. Каждый заезд принимает до 90 человек и рассчитан на две недели.

Накануне нашего приезда случилась страшная трагедия в палаточном городке Хабаровского края, там в пожаре погибли дети, поэтому наш приезд совпал с визитерами из различных проверяющих инстанций. Создатель и руководитель лагеря Максим Фомин просит юных казаков показать нам лагерь, пока инспекторы МЧС проводят проверку.

Подъем в шесть утра

- Утро у нас начинается с подъема в шесть утра, при этом куренные атаманы должны встать в 5.45, чтобы бойцы их видели уже в форме, - рассказывает парень из Макеевки Денис Лахно и правая рука директора лагеря. Сам Денис уже не впервые в «Предтеченском городке». – Затем читаем утреннее молитвенное правило, делаем зарядку и пока не жарко, чтобы все было в радость, начинаются занятия – стрельба из лука, тактико-специальная, конная, горная или строевая подготовка. Затем завтрак. После завтрака продолжаются занятия. Затем – обед, тихий час. Каждый день изучаем Закон Божий с отцом Сергием, постигаем азы православия. Вечером – казачьи игры: сеча - колотушки, жигач – это альтернатива знакомого всем выбивного, либо тактика – страйкбольные игры, стрельба из помпово-водяного оружия, либо тренировка по рукопашному бою. В общем много интересного всего. А вечером – молитвенное правило, гигиенические процедуры и сон.

Денис показывает нам полосу препятствий, состоящую из ребусов-конструкций, ее проходить нужно на интуиции, быстро соображая, как преодолеть постоянно меняющиеся препятствия.

Когда-то лагерь начинался только с палаток, это сейчас здесь есть крутая полоса препятствий, трапезная, душевые и штаб. А чтобы местная река не заливала лагерь пришлось построить заградительный вал.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А справа - нормативная полоса ГТО. Кстати, изготовили ее конструкторы из авиастроительной корпорации «Сухой». Ее юные казаки проходят с оружием – макетом массогабаритным, полностью приближенным к АК-74 М, он даже разбирается, чистится, смазывается, разве что не стреляет.

Далее расположен инженерный городок, где инструкторы-саперы рассказывают ребятам характеристики различных взрывных устройств, как может выглядеть мина, растяжка и т.д., чтобы лишний раз дети из любопытства не трогали.

Полоса препятствий здесь настоящая.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Многие до лагеря даже посуду мыть не умели

- Лагерь у нас прежде всего духовно-патриотический, а казак – он воин Христов, учимся все делать со смирением и молитвой, - серьезно рассказывает Денис. – Сегодня у нас будут гости из Донского государственного технического университета, будем проходить с ними квест на эрудированность со станциями «Химия», «Физика», «История», а потом они расскажут ребятам историю Великой Отечественной войны.

- Признаться, распорядок у вас суровый для изнеженной городской детворы. Все слушаются и какие санкции к тем, кто слушаться не желает? – спрашиваю Дениса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/723174" frameborder="0"></iframe> Лагерь "Предтеченский городок" в Ростовской области принял бесплатно ребят из ДНР.Юлия АНДРИЕНКО

- В любом случае это беседа, но тут важен коллектив, это гораздо легче, чем работать с одним. Никакого насилия, мы ведь не исправительная колония, но, как правило, ребята быстро втягиваются в режим и потом уезжать не хотят, - признается Денис. – Я в лагере сам с 2015 года занимаюсь, начинал с рядового, сейчас – куренной атаман. А вообще сюда собираются дети из всей России и, что очень приятно, уже пятый года из ДНР.

Это курень ребят из ДНР. Удивительно, но даже без тумбочек и шкафов, здесь царит идеальный порядок.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Есть в лагере даже своя конюшня, где ребята под руководством инструктора-казака учатся ухаживать за лошадьми, седлать их, кормить, а только потом обучаются в леваде конной езде, джигитовке и прочим трюкам. Точно, как в сказке: «ты меня сначала напои-накорми, а потом службу требуй». Сейчас в конюшне два жеребца - белоснежный Лимонад с кудрявой гривой и шоколадный Трибунал. Животные подбираются служебные, специально обученные, не агрессивные.

Мне даже доверили войти к Лимонаду. Но от идеи запрягать его в полуденный зной я отказалась.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Чистится лошадь 40 минут – 20 минут с одной стороны, 20 - с другой. Ребята и этому обучаются, - рассказывает инструктор, казак Александр. - Потому что, если лошадь недочищена, грязь образует заклейки, а затем седло и подпруга растирают это место и животное выходит из строя на пару недель.

ВКонтакте забыли быстро, просто не до него

Курень, с ударением на второй слог, выговариваю правильно не сразу. Это просторная брезентовая палатка с рядами кроватей, установленная на деревянном помосте. Никто здесь не спит под шинелькой в степи, как можно подумать, услышав про полевые условия, кровати вполне комфортные, а матрацы – ортопедические, должно быть райское удовольствие на таком вытянуться после насыщенного денька.

Все обитатели куреня приветствуют нас стоя. Порядок внутри идеальный, несмотря на такое количество его обитателей.

- Я из Донецка! А я из Горловки! А я из Шахтерска! А я из Макеевки! А мы из Стылы Старобешевского района, - кричат они одновременно на мой вопрос, откуда прибыли.

Именно здесь многие открывают для себя чтение. А еще учатся все делать самостоятельно, без помощи родителей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Всего здесь отдыхают 30 детей из ДНР.

- Как вам тут живется без интернета и Майнкрафта, колитесь? Скучаете небось за своими гаджетами? – Задаю я провокационный вопрос, зная, что телефоны ребята сдают в самом начале смены и берут их в отведенное время только, чтобы позвонить родным.

- Никак нет! – кричат они также хором. - Сначала непривычно было, но тут так интересно, что мы об интернете и не вспоминаем.

Ребята быстро привыкают жить без планшетов и интернета.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А еще приедете? – спрашиваю загорелых казаков.

- Так точно! – кричат они.

Чуть позже мы попадаем на настоящую спевку, ее проводит местный казак. Кстати, узнаю, что казаки песню не поют, а играют и делают с ней всю работу – пашут ли землю или едут в поход. Обращаю внимание, что даже стрижки у ребят здесь казачьи – с лихими чубами, такую прическу могут бесплатно сделать в лагере.

- Не зря в судьбе алеет знамя. Не зря на нас надеется страна. Священные слова "Москва за нами!" Мы помним со времён Бородина, - старательно выводят мальчишки из ДНР, над их стриженными головами пролетают такие непривычные в Донецке самолеты, а у меня от символичности слов этой песни вдруг пробегают мурашки по коже.

Продолжение следует ...