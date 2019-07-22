2019-07-22T15:41:32+03:00
Политика

Реакция дончан на выборы в Украине: Нас утюжат каждый день, а мы после этого голосовать должны? Пошли они куда подальше!

На блокпостах между Республиками и Украиной ажиотажа в связи с выборами – не было
Никита МАКАРЕНКОВ
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В день выборов украинские военные продолжили обстреливать Республики. Фото: Фейсбук /Типичный ДонецкВ день выборов украинские военные продолжили обстреливать Республики. Фото: Фейсбук /Типичный Донецк
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Реакция дончан на выборы в Украине была нулевой. Жители Республик Донбасса полностью бойкотировали это голосование. Причина одна – эту страну здесь считают не своей, а поэтому и выбирать парламент другой страны никто не видит смысла. К тому же, от этих выборов, по мнению людей, мало что зависит. Жители Донбасса в любом случае подвергаются обстрелам. И на это не влияют ни выборы президента, ни выборы парламента.

- Украина не меняется. Нас утюжат каждый день, а мы после этого голосовать должны? Пошли они куда подальше! – возмущается дончанка Светлана Витальевна. – Наши дома продолжают разрушать, наших людей продолжают убивать. Кто за это будет отвечать?

Вопросов больше чем ответов. И так шестой год. Несмотря на такую реакцию дончан, в незалежной твердят, что жители Донбасса хотели бы проголосовать. Однако на блокпостах между Республиками и Украиной ажиотажа в связи с выборами – не было. Люди, как обычно, ехали по своим делам через линию разграничения. Не больше того.

В день выборов украинские военные продолжили обстреливать Республики. Украинские военные спустя почти 13 часов нарушили «летнее перемирие». Предполагалось, что оно может стать бессрочным, но люди в это верили слабо, а точнее не верили совсем.

За годы войны был уже не один десяток перемирий с разными красивыми названиями, но украинская сторона нарушала их спустя считанные часы, а иногда и минуты. Вооруженные силы Украины наглядно демонстрируют полное неподчинение приказам своего верховного главнокомандующего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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