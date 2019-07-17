2019-07-17T14:45:03+03:00
Политика

«Катастрофа стала не случайной – это провокация украинского режима»: Глава ДНР Денис Пушилин почтил память жертв «MH-17»

Сегодня на месте крушения малазийского «Боинга» прошел митинг-реквием «Одно мгновение судьбы…» [фото, видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Почтить память жертв пришли больше пятисот человекПочтить память жертв пришли больше пятисот человекФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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- Прошло уже пять лет с момента чудовищной катастрофы. Увы, катастрофа стала не случайной – это провокация украинского режима, который, как мы знаем по себе, не считается ни с чем, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин на митинге-реквиеме по случаю пятой годовщины со дня крушения «Боинга-777» в небе над Донбассом. - Не посчитался он в тот злополучный день и с абсолютно случайными людьми, которые не имели отношения к нашему конфликту. Но так было нужно украинскому режиму.

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского "Боинга" в небе над Донбассом.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Денис Владимирович отметил, что на протяжении пяти лет ложью, фальсификацией фактов Украина пытается обвинить Народное ополчение и Российскую Федерацию в этом преступлении.

- Это абсолютная ложь: Украиной не представлено и не может быть представлено никаких доказательств, что мы каким-то образом имеем к этому отношение, - заявил Пушилин.

Жители Грабово пришли с портретами жертв катастрофы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Грабово пришли с портретами жертв катастрофыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам Главы ДНР, Украину это не останавливает даже сейчас, когда со стороны нового президента Зеленского звучат призывы об окончании конфликта, прекращении боевых действий.

- Но на фоне этого происходит другое преступление – похищение бывшего ополченца Владимира Цемаха, - говорит Денис Пушилин. - Это все говорит о новых попытках фальсификации со стороны Украины, чтобы обвинить нас и Россию. Ничего у них не получится!

В ДНР почтили память жертв авиакатастрофы в небе над Донбассом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв авиакатастрофы в небе над ДонбассомФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под звук метронома присутствующие почтили минутой молчания память погибших в результате украинской агрессии. Затем участники мероприятия повязали черные ленты на Дерево памяти как символ скорби о трагическом событии и возложили цветы к памятной плите.

Напомним, катастрофа самолета «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшего плановый рейс МН17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года. На борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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