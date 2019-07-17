Фоторепортаж: В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»
Сегодня в поселке Грабово, на месте крушения «MH-17» прошел митинг-реквием «Одно мгновение судьбы…», посвященный пятой годовщине авиакатастрофы.
- Прошло уже пять лет с момента чудовищной катастрофы. Увы, катастрофа стала не случайной – это провокация украинского режима, который, как мы знаем по себе, не считается ни с чем, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
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Сегодня на месте крушения малазийского «Боинга» прошел митинг-реквием «Одно мгновение судьбы…» [фото, видео]
Под звук метронома присутствующие почтили минутой молчания память погибших в результате украинской агрессии (Подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU