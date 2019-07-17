2019-07-17T17:39:13+03:00
Политика

Фоторепортаж: В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»

Сегодня на месте крушения малазийского «Боинга» прошел митинг-реквием «Одно мгновение судьбы…»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня в поселке Грабово, на месте крушения «MH-17» прошел митинг-реквием «Одно мгновение судьбы…», посвященный пятой годовщине авиакатастрофы.

- Прошло уже пять лет с момента чудовищной катастрофы. Увы, катастрофа стала не случайной – это провокация украинского режима, который, как мы знаем по себе, не считается ни с чем, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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Сегодня на месте крушения малазийского «Боинга» прошел митинг-реквием «Одно мгновение судьбы…» [фото, видео]

Под звук метронома присутствующие почтили минутой молчания память погибших в результате украинской агрессии (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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