Фоторепортаж: В ДНР почтили память жертв катастрофы малазийского «Боинга»

Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с улиц убрали

Корреспондент «Комсомолки» отправилась в Незалежную, чтобы своими глазами увидеть - что там изменилось с приходом к власти нового президента