В донецких вузах выпускникам впервые вручили российские дипломы

Сегодня в стенах двух вузов Донецкой Народной Республики впервые вручали российские дипломы. Выпускникам не пришлось защищать свои работы в Ростове или Воронеже. Дипломы выдали там, где они учились шесть лет.

К этому дню студенты шли шесть долгих лет - теперь они специалисты своего делаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первопроходцами стали студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры и Донецкого национального медицинского университета.

К этому дню студенты шли шесть долгих лет - теперь они специалисты своего делаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сначала торжественный праздник вручения дипломов проходит в строительной академии. Здесь собираются студенты младших курсов, выпускники и их родители, преподаватели. Сцена украшена шарами, вдоль рядов зрительного зала – флаги России и Донецкой Народной Республики.

К этому дню студенты шли шесть долгих лет - теперь они специалисты своего делаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/717458" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко: Республика возвращается в свою историческую среду огромного и сильного государства по имени Россия.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На церемонию вручения приехал депутат Государственной думы Геннадий Онищенко. Для многих студентов это стало сюрпризом, а поэтому – волнение только усилилось. У некоторых заметно дрожали руки. Когда Онищенко начал свою речь - в зале повисла звенящая тишина.

- Сегодня вы вступаете в большую взрослую жизнь, имея в руках диплом строителя. Строить и создавать – благородное дело. На ваши плечи ложится огромная ответственность за тот край, в котором вы родились, - говорит депутат Государственной думы России. - Во времена Советского Союза Донбасс был кузницей кадров по всем направлениям. Вам повезло – сейчас Россия и Донбасс – встают с колен. Начинается оживление в экономике и строительстве. У вас есть российский диплом, пожелаете – получите и российское гражданство. У нас запущены программы реновации на ближайшую десятилетку. Мы должны за десять лет переселить в новые квартиры миллион москвичей, которые живут в старых домах. Есть чем заняться – перед вами огромные возможности. Кто захочет приехать в Москву – пожалуйста!

Геннадий Онищенко пожелал выпускникам - удачиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Академия получила аккредитацию пока что только на одну специальность – «строительство». На очереди – «архитектура» и другие направления подготовки. За проделанную работу Геннадий Григорьевич вручает благодарственное письмо ректору академии Николаю Зайченко.

- Вы получили аккредитацию не потому, что вам кто-то помогал, а потому что Россия решила признать заслуги, которые есть у вашей «альма-матер» перед всей нашей родиной, - российский политик обращается ко всей академии.

В стенах донецких вузов выпускникам впервые вручили российские дипломыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В стенах донецких вузов выпускникам впервые вручили российские дипломыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый диплом получает лучшая студентка выпуска Юля Букиашвили. Еще ей вручают денежную премию. Конверты получают и самые активные выпускники.

- Для нас откроются новые возможности и горизонты, потому что этот документ признают во всем мире, – говорит выпускница строительной академии. – Мы были преданы своей академии все эти военные годы, а теперь получили заслуженную благодарность.

Депутат Госдумы России пригласил выпускников строительной академии на работу в МосквуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Затем Онищенко едет в донецкий медуниверситет. Для него эта церемония – особенная. 46 лет назад он вышел из стен этого вуза.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поздравил с историческим событием ректора медицинского вуза Николая ЗайченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Здесь Геннадия Григорьевича принимают как родного. Люди в зрительном зале подрываются со своих мест и встречают его аплодисментами. Сначала одна из выпускниц произносит клятву врача. Остальные все вместе завершают ее словами - «Клянусь!» Затем к микрофону подходит депутат Госдумы.

- Самое трудное искусство жизни – лечить людей. И медицина в нашей стране всегда была воплощением высокого патриотизма, нравственности, подлинной интеллигенции и жертвенности, - говорит Геннадий Онищенко. - Многие странницы и главы истории написаны самоотверженным трудом, героизмом и кровью сотен отважных талантливых докторов.

Донецкий медуниверситет встретил Геннадия Онищенко стояФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Российские дипломы о высшем медицинском образовании получают 338 выпускников. Из них больше тридцати – с отличием. Будущие врачи не скрывают своего счастья. Многие из них уже сейчас спасают жизни людей.

Депутат Госдумы вручил благодарственные письма преподавательским составам вузовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Депутат Госдумы вручил благодарственные письма преподавательским составам вузовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После церемонии вручения дипломов Геннадий Григорьевич удаляется из зала вместе с представителями правительства Республики. Догнать Онищенко – задача не из простых. Ходит он быстро – вот что значит здоровый образ жизни! Уже у машины депутат Государственной Думы России соглашается ответить на вопросы «Комсомолки».

- Вами выданы первые российские дипломы в стенах донецких вузов. Какие ощущения испытываете?

- Ощущение неплохо сделанной работы. Для ребят это конечно надежная, проверенная историей и временем, путевка в жизнь. Когда они получали дипломы образца Донецкой Народной Республики, при том, что даже Россия официально не признала это государство, с точки зрения юридической – они были не совсем легитимны. Теперь они уже имеют новые права. Знания они получали добротные. Это дает жизнь не только институту, но и всей Республике. Эти ребята могут заниматься наукой в России. Поэтому для них это очень значимо.

В стенах донецких вузов выпускникам впервые вручили российские дипломыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Есть еще договоренности в рамках интеграции в сфере образования?

- Сейчас у нас на очереди Донецкий национальный университет. Они уже сдали одиннадцать магистерских специальностей. Это где-то четвертая часть. Поэтому это мощное движение. Эта та истинная интеграция. Не на трибунах с лозунгами или одноразовыми акциями. Это системная работа, которую сегодня проводит правительство Республики – интегрирует в самой главной составляющей – составляющей высшего образования и науки. Это совершенно зрелая и абсолютна правильная методика, по которой Республика возвращается в свою историческую среду огромного, очень сильного и своеобычного государства по имени Россия.

В стенах донецких вузов выпускникам впервые вручили российские дипломыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Накануне вашего приезда был большой обстрел со стороны Украины.

- Бог есть. Он все расставит на свои места. Мои соболезнования пострадавшим. Этим их не остановишь. Когда-то и Киев вернем. Не переживайте. Это первая столица Российского государства. Она должна вернуться.