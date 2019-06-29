Магистры Донбасской академии строительства и архитектуры 29 июня получат дипломы российского образца

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-29T08:57:43+03:00

Об этом сообщили в вузе

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29 июня 2019 года магистры Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) получат дипломы российского образца по аккредитованным программам в Российской Федерации. Торжественная церемония пройдет в актовом зале вуза. Начало – в 9.00.

Студенты старших курсов ДонНАСА вышли на финишную прямую.

- Бакалавры и магистры защитили свои дипломные работы. И уже сегодня получат документ о высшем образовании, - сообщил "КП" ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко. - Если первые получат дипломы Донецкой Народной Республики, то окончившие магистратуру студенты станут обладателями уже российских дипломов.

ИСТОЧНИК KP.RU