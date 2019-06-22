Гулять так гулять: Какой была ночь выпускных без комендантского часа в Донецке

Впервые за пять лет в ДНР был отменен комендантский час на выпускной вечер, власть решила позволить выпускникам встретить рассвет. Это очень печально, когда ты не знаешь, что такое гулять всю ночь со своими одноклассниками, которые завтра разлетятся кто куда, петь любимые песни, танцевать, а потом сонными глазами смотреть, как разгорается заря над спящим городом. Все эти годы молодежь ЛДНР была лишена всего этого. Подумаешь, горе, скажут те, кто давно вырос из выпускных нарядов. Да, горе. Потому что жизнь проходит, года идут, а для молодежи нет ничего тягостнее подобных запретов.

И вот самая короткая ночь в году, когда временно запрет снят. В эту ночь улицы Донецка, как и прежде были полны автомобилей и гуляющего народа. Самые стойкие гуляли до рассвета и отрывались по полной, неизвестно, когда еще отменят комендантский час. Это не замедлило сказаться: подростки учинили драку на Набережной. Казалось бы, невидаль какая. Удивило, что взрослые пузатые мужики хладнокровно снимали это на видео, предвкушая реакцию в соцсетях. Никто не вмешался и не попытался разнять дерущихся. Не заметно было и патруля, хотя, можно предположить, в эту ночь он был усиленным.

- В этот вечер вышли с ребенком погулять, наслаждаясь тем, что спала дневная жара, - рассказывает мне моя знакомая. – Знаешь, столько пьяных я давно не видела. Многие в открытую с бутылками стоят, никого не стесняясь, кричат, матюгаются. Что это, вызов такой – гулять так гулять? Не знаю, но мне было стыдно перед ребенком. Не заметила, чтобы им препятствовала полиция. Решили не портить деткам праздник? Раньше на выпускных всегда присутствовали педагоги, родители, такого безобразия я не помню.

А мой коллега, вернувшийся домой в два часа ночи, говорит, что все было вполне пристойно – молодежь гуляла, смеялась, никаких безобразий не чинила.

Когда еще и гулять, как не в юности? Фото: Евгении Карпачевой

- Вот, вспомни, что при Украине не так было? Да точно так же – выпускники пили, пели, гуляли, бывало и дрались, - говорит он и я с ним абсолютно согласна.

Изучив сводки МЧС за эту ночь, заметила, что происшествий не больше, чем в любую другую пятницу: пожары, несчастные случаи на воде и прочее, мало связанное с выпускными и отменой комендантского часа.

А может не в молодежи дело? И любые ограничения прогнозируемо приводят к тому, что жажда свободы приобретает всякие безобразные проявления? Вспомнить хотя бы антиалкогольный запрет в СССР. Что люди пить меньше стали? Отнюдь. Просто формы употребления стали карикатурными: от водки в чайничках на комсомольских свадьбах до тети Дуни, гнавшей сомнительный самогон для местной алкашни.

В сети набирает популярность петиция за снятие комендантского часа, десятки тысяч дончан уже проголосовали за его отмену. Услышит ли власть, посмотрим.

- Обидно, что в той же Авдеевке, где тоже стреляют, комендантского часа нет, - размышляет студент донецкого вуза Денис Ивченко. – Это никак не влияет на уровень безопасности. Или кто-то заинтересован пополнять карман за счет загулявшихся граждан? Мне кажется, это только в минус имиджу республик.

При этом война не прекращается. Под огнем снова прифронтовые районы Донецка, а также Спартак, Горловка, Саханка. Украинским воякам комендантский час не помеха. А выпускникам там не до встречи рассветов даже, когда власти милостиво отменяют комендантский час.