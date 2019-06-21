«Нам не до рассветов! Хоть бы снарядом не убило!» Как школьники прифронтовых поселков ДНР празднуют выпускной

Сегодня во всех школах Донецкой Народной Республики прошло вручение аттестатов об окончании среднего образования. После этого запланированы выпускные вечера в кафе и встреча рассвета.

Однако не все выпускники смогут отпраздновать окончание школы по всем традициям.

В прифронтовом Зайцево – ни дня тишины. Вооруженные силы Украины целенаправленно стреляют по мирному населению. Поселковая школа оказалась в самом эпицентре сражений. Поэтому учеников пришлось переводить в учебное заведение соседнего населенного пункта.

- Выпускной бал будет проходить в школе. Стрельбу по нам только усиливают, – говорит «Комсомолке» глава зайцевской поселковой администрации Ирина Дикун. - Дети после праздника будут идти домой под обстрелами. Они говорят: «Нам не до рассветов! Хоть бы снарядом не убило!» Ночью у нас идет бой.

В этом году в Зайцево пятнадцать выпускников. Большинство из них выбрали профессии, которые необходимы в нынешнее время.

- Девочки идут на докторов, мальчики на военных, - рассказывает Дикун. – Наверное, такой выбор все-таки связан с событиями, которые у нас происходят. Дети видят это, дети живут этим, и понимают, что творится.

Такая же ситуация и в Гольмовском. Вчера украинская армия нанесла массированный обстрел – было выпущено больше пятидесяти тяжелых снарядов. А сегодня - выпускники получили свои аттестаты.

- Торжественная часть у нас только закончилась, - говорит нам по телефону директор школы Андрей Когут. – А продолжение будет – выпускники с родителями и классным руководителем едут в Горловку. Там они будут праздновать в кафе. А уже вечером вернуться домой. У нас тут прифронтовая зона, поэту встречи рассвета не будет, и комендантский час никто не отменял.

В этом году из шестнадцати выпускников в Гольмовском – двое окончили школу с золотой медалью.

- Одна из медалисток пойдет поступать в донецкий медицинский университет, - сообщает Андрей Владимирович. – А мальчики, в основном, идут на спасателей. Наши дети выбрали самые востребованные профессии.

В прошлом году в Саханке не было ни одного выпускника. Мы связались с директором школы Оксаной Самарской, чтобы узнать, есть ли выпускники в этом году.

- Сегодня школу окончили семь одиннадцатиклассников. У нас сегодня была только торжественная часть и всё - все по домам. Хоть и обстановка в поселке сейчас достаточно тихая, безопасно от этого не стало, - говорит директор школы. – В марте с того ни сего обстреляли нашу школу. Несколько снарядов упали на территорию нашего учебного заведения.

Выпускники саханской школы будут поступать в техникумы промышленной автоматики, политехи, а один, которому уже исполнилось 18 лет – ушел служить в Народную милицию Республики.

- В следующем году у нас будет один выпускник одиннадцатых классов и трое девятых классов, - рассказывает Оксана Самарская. – Первого сентября ждем четверых первоклассников, дай Бог, чтобы ничего не поменялось.