Эмиль Фисталь, руководитель Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии: Мы научились лечить раненых, ранее считавшихся безнадежными

В канун Дня медика в Донецке в Центре славянской культуры отпраздновали 90-летие института неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака (ИНВХ). Вел мероприятие его нынешний руководитель – всемирно известный врач-комбустиолог доктор медицинских наук, профессор Эмиль Фисталь.

На большом экране показали документальный фильм об истории становления ИНВХ. Его для гостей праздника подготовили сами врачи.

ИНВХ – 90 лет!Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

МНОГИЕ МЕДИКИ ПОКИНУЛИ ДОНЕЦК

Институт был создан в далеком 1929 году. Тогда он назывался Центральной поликлиникой для обслуживания работников заводов, шахт и жителей города. Сегодня ИНВХ - это ведущий научно-практический медико-хирургический центр Донецкой Народной Республики.

Война для него не прошла незаметно. Значительная часть врачей и медсестер выехала из Донецка. Например, отделение пластической и реконструктивной хирургии головы и шеи покинули практически все ведущие хирурги. Оставшиеся же врачи спасали раненых не только в стенах медицинского центра. Так, хирург отделения сосудистой хирургии Юрий Розин с первых дней войны работал волонтером в районе боевых действий.

- Пять раз он сам был ранен и контужен, но спас жизни более 200 тяжелораненных бойцов, - рассказал Эмиль Яковлевич.

Другой сотрудник ИНВХ - врач-кардиолог блока интенсивной терапии Константин Столинский погиб под Никишино в 2015 году. Он выезжал для оказания медицинской помощи раненым бойцам на передовой.

НОУ-ХАУ НА ВОЙНЕ

- За время войны поменялся контингент наших пациентов: мы стали лечить пострадавших от боевой травмы, - констатировал Фисталь. - Внедрили гибридные операции на сосудах, позволяющие спасать больных ранее считавшихся безнадежными. Помощь при повреждении магистральных сосудов, протезирование артерий, восстановление кровотока, удаление осколков с помощью рентгенотелевидения – все это отныне под силу нашим сосудистым хирургам.

На счету Эмиля Фисталя больше 20 тысяч операцийФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Во время войны в ИНВХ открылось новое отделение - пластической хирургии и трансплантации клеток. В медцентре одна из самых крупных в Восточной Европе лабораторий по выращиванию клеток и тканей. Их пересадки используют в том числе и для лечения раненных и пострадавших на производстве.

ДОСТИГЛИ ДОВОЕННОГО УРОВНЯ

Уже в сентябре врачи Института неотложной и восстановительной хирургии собираются издать учебник по хирургическому лечению различных боевых травм.

- В книге представим разделы по всем направлениям хирургии – общая, нейрохирургия, сосудистая, пластическая хирургия, а также раздел психотерапии для раненых и пострадавших от других травм, - сообщил Эмиль Яковлевич.

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко подарила ему букет алых роз и сердечно поблагодарила всех коллег, работающих в ИНВХ.

- Объем работы, выполняемый институтом, сложно переоценить, как и героизм сотрудников, которые после начала войны в Донбассе остались оказывать помощь нашим жителям, - сказала она.

Также коллектив больницы во главе с Эмилем Яковлевичем поздравили председатель Совета ректоров вузов Республики Светлана Беспалова и ректор Донецкого медицинского университета Григорий Игнатенко. На базе ИНВХ проходят подготовку студенты и врачи тринадцати кафедр столичного медуниверситета.

Светлана Беспалова поздравила коллектив ИНВХ с юбилеем от лица студентов РеспубликиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Почетной гостьей праздника была дочь профессора Богословского, чье имя носит кафедра хирургии.

- Я горжусь, что, несмотря на тяжелейшие времена, институт неотложной и восстановительной хирургии продолжает свою работу в полном объеме, - подчеркнула Антонина Богославская.

ИНСТИТУТ НАДО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

- В условиях войны работать крайне тяжело, - продолжил Эмиль Фисталь. – Из-за экономической блокады в Донецк не пропускали даже кислород, жизненно необходимый для тяжелых больных и проведения хирургических вмешательств. Сейчас ситуация с обеспечением лекарствами обстоит значительно лучше.

В этом году в ИНВХ установлен новый магнитно-резонансный томограф (МРТ). Он был доставлен по линии гуманитарной помощи из России.

Вместе с тем, ИНВХ нужна помощь в элементарном: ремонте палат, коридоров, туалетов. Еще не восстановлена часть хирургического корпуса, где полностью рухнул потолок после прилета «Точки-У» в 2015 году.