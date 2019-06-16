2019-06-16T09:01:17+03:00
Здоровье

Донецкие врачи разработали лекарство от инсульта

Сейчас его апробируют в ИНВХ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ИНВХ сейчас апробируют лекарство от инсультаВ ИНВХ сейчас апробируют лекарство от инсультаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака получил первые обнадеживающие результаты исследований разработанного препарата для лечения ишемического инсульта. Об этом рассказал "КП" заведующий отделом экспериментальной хирургии ИНВХ Дмитрий Филимонов.

- В 2016 году мы начали крупный проект по разработке нового препарата для лечения ишемического инсульта. Для этого наладили сотрудничество с несколькими научно-медицинскими учреждениями Республики. Это только начало работы, но уже получены предварительно обнадеживающие результаты. С ними мы выступали на некоторых международных конференциях, конференция по неврологии в Афинах в 2017 году, на Всемирном конгрессе в Киото в 2018 году, и в Российской академии медицинских наук, - сообщил Филимонов.

Он подчеркнул, что на сегодня полностью разработана технология синтеза препарата. Проводятся исследования.

Ишемический инсульт – это нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Сопровождается размягчением участка мозговой ткани – инфарктом мозга.

Как стало известно «КП», в лабораториях Донецка сейчас также разрабатывают вакцины для лечения рака запущенных форм опухолей (совместно с Донецким противоопухолевым центром).

ИСТОЧНИК KP.RU

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