Юлия Чичерина спустилась в шахту Донецка: «Я добыла сама 50 килограмм угля! Теперь я понимаю, почему в Донбассе такой мужественный народ»

Сложно подсчитать сколько раз Юлия Чичерина была в Донбассе. И это были не только парадные выступления на сценах филармонии и парка Щербакова, но и на передовой, в госпиталях, где сценой ей служил танк или БТР. Что что, а в прихотливости ее не обвинишь.

Помнится, однажды перед интервью я предложила ей выступить в обычной школе Донецка. Без согласований и прочих реверансов. И что вы думаете? Согласилась! Приехала минуту в минуту с верным старичком – овчаркой Рексом, сопровождающим ее повсюду. А после концерта, где как всегда выложилась на все сто, долго общалась с детворой и раздавала автографы.

Но за все это время она ни разу не побывала в шахте, вчера это упущение исправили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/714337" frameborder="0"></iframe> Новый клип Юлии Чичериной "Его Оплот" посвящен Александру Захарченко.

- Я впервые спустилась в шахту и добыла 50кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение! – сообщила Юля «Комсомолке», чувствуется, что эмоции переполняют ее. – Еле отмылась, только с третьего раза получилось.

Оказывается, вчера вместе с Максом Фадеевым певица записывала клип в память о Бате - Александре Захарченко. Слова песни, звучащие речитативом рэпа, звучат с потрясающей энергетикой, словно выстрел во врага.

«Мы плоть от плоти его оплота. Мы ждем приказа, наш командир. И пусть идет охота на тех, кто бьется за русский мир. На зло проклятьям мы встанем, братья! И ты увидишь победу, батя! И эта песня ее оплот» — поется в припеве новой песни.

- Съемки происходили на шахте Горняк 95, - рассказывает Юлия. – Теперь понятно, какой вы трудолюбивый и бесстрашный народ, понятно, почему такие ухоженные парки, скверы и бульвары, почему так быстро ремонтируют все разрушения от обстрелов ВСУ и легко держат удар. Спасибо за опыт! Я была потрясена. Мы видели кору древних, доисторических деревьев. Этой породе миллион лет!

После этого Юлия спела перед шахтерами.

Ранее певица сообщала, что выпущенный в интернете клип на песню «Его Оплот», посвященную памяти Александра Захарченко, не имеет к ней никакого отношения.