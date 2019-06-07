Новый клип Юлии Чичериной станет саундтреком к фильму о Захарченко "Его Оплот"
Новая песня Юлии Чичериной это саундтрек к фильму Пегова об Александре Захарченко «Его Оплот». Певица раскритиковала появившийся в сети неизвестно кем созданный клип.
- Клипа еще нет, непонятно что за деятели его склепали, еще и написали на Ньюс-фронте, что я была на Донбассе три раза (на самом деле певица была в республиках несколько десятков раз - авт.), песня-саундтрек к фильму Пегова о Бате «Его Оплот», который выйдет в день памяти, клип будет сделан по фильму, но сейчас, видимо, сделаем свой, чтоб эту самодеятельность беспонтовую перекрыть, - рассказала «Комсомолке» певица.
«Мы плоть от плоти его оплота. Мы ждем приказа, наш командир. И пусть идет охота на тех, кто бьется за русский мир. На зло проклятьям мы встанем, братья! И ты увидишь победу, батя! И эта песня ее оплот» — поется в припеве новой песни. Звучит она неожиданно с нотками рэпа.
Чичерина пообещала "Комсомолке" одной из первых представить свой новый клип.
ИСТОЧНИК KP.RU