5 лайфхаков для комфортного и бюджетного отдыха в Седово 2019

Стартовал сезон летних отпусков и многие уже отправились на отдых в Седово 2019. Пляжи там начинают заполняться людьми. Несмотря на то, что сезон только открылся, в некоторых пансионатах в выходные дни все номера уже заняты, а где-то брони и вовсе расписаны на месяц вперед.

Лайфхак 1 – ехать лучше среди недели

Как и раньше, на въезде в Седово стоит пункт пропуска. На нем каждый проезжающий должен оформить миграционную карточку. Для этого нужен документ, удостоверяющий личность. Очередь из машин уже растягивается на сотни метров.

Чтобы не стоять несколько часов в очереди, нужно правильно выбрать время заезда в поселок. Главное – приехать раньше остальных, тогда очередь будет значительно меньше.

В такую очередь попасть не хочетсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Еще стоит не забывать, что много людей едет на отдых на выходные. Обычно такие отдыхающие приезжают на пункт пропуска в пятницу после работы или в субботу утром, а значит в это время, если вы едете на длительный срок, лучше не попадать.

По словам отдыхающих, меньше всего очередь в будние дни среди недели. В прошлом году некоторым удавалось проехать во вторник или среду практически без очереди.

Лайфхак 2 – перед поездкой не пожалейте время на поиск жилья через интернет

В Седово цены на жилье от прошлогодних практически не отличаются. Уже сейчас, к примеру, комната на двоих, с условиями в номере, в Седово стоит в среднем - две тысячи рублей в сутки. Хорошенько побродив по просторам интернета, можно найти и более выгодное предложение с теми же условиями, но меньшей ценой.

Цены на рынке в Седово выше, чем в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Хоть Седово – не заграничный курорт, но понятие «раннее бронирование» некоторые хозяева там знают. А если это бронирование еще и на длительный срок – от 10 дней – можно выпросить скидку, которая в итоге станет приятным бонусом.

Лайфхак 3 – в разы дешевле снять номер на окраине поселка (подойдет тем, кто на машине)

Если искать жилье не на самой первой линии, а чуть подальше, там оно будет гораздо дешевле. Такой вариант подходит отдыхающим на своем автомобиле. Тогда есть еще вариант сэкономить – поселиться на Обрыве – это часть поселка на самой окраине. Развлечений и мест отдыха там в разы меньше, но зато цены очень приятные.

Детишки резвятся на пляжеФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Многие хозяева за проживание вместе с питанием просят меньше, чем в центре поселка просто за два койко-места. Добраться до центра с Обрыва можно за две минуты на машине.

Лайфхак 4 – по возможности немного продуктов возьмите собой

В магазинах цены на продукты регулируются. Сюда регулярно наведываются представители Народного контроля. Ели они не такие же, как в городе, то лишь немного дороже. А вот на рынке они явно завышены. Об этом говорят сами местные.

Для сравнения. Сейчас в Новоазовске клубника стоит 100-120 рублей за лоток, а в Седово – 200 рублей. Поэтому, по возможности, некоторые продукты лучше взять с собой.

Лайфхак 5 - с уважением относиться к другим отдыхающим и к самим себе

Частенько бывают ситуации, когда впечатления об отдыхе портят скандалы с другими отдыхающими. Порой под воздействием спиртного дело доходит до драк.

Что будет с проходами к пляжам - пока не ясноФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Чтобы не портить отдых такими конфликтными ситуациями, с уважением относитесь к окружающим и к самим себе. Это же касается и мусора. Как мы помним, чисто не там где убирают, а там где не мусорят.