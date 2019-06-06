Дончане открыли курортный сезон и массово хлынули на отдых в Седово 2019

Пляжи единственного курортного поселка Республики начинают заполняться людьми – стартует отдых в Седово 2019. Несмотря на то, что сезон только начинается, в некоторых пансионатах в выходные дни все номера заняты. Многие отдыхающие уже купаться в море, которое немного прогрелось благодаря жаркой погоде в начале лета.

Новшество – оформление миграционной карты

На въезде в Седово по-прежнему стоит пункт пропуска, где каждый проезжающий должен получить миграционную карточку. Для ее оформления нужен документ, удостоверяющий личность.

В социальных сетях дончане негодуют - неужели и в этом году, чтобы проехать в поселок, нужно будет выстоять огромную очередь?

- Ехали с семьёй на море на прошлых выходных. Часов в девять утра на въезде стояло уже пятьдесят машин, - рассказывает жительница Донецка Светлана Гончарова. - Пришлось ждать два часа на жаре, пока придет наш черед. Если честно, то уже и на море не хотелось. Такая усталость была, что с ног все валились.

Детишки резвятся на песке и даже купаются в море. Вода из-за жары в начале сезона успела немного прогретьсяФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Власти Новоазовского района уверяют, что стоять в очереди в этом году будет комфортнее.

- Мы благоустроили пункт пропуска. Людям будет более или менее комфортно стоять в очередях. Они смогут провести время ожидания в комфортных условиях, - заявил руководитель Новоазовского района Олег Могрун.

У местных есть возможность проезжать без очереди. Для этого требуется специальный пропуск, который могут оформить жители Новоазовского района.

Время покажет, что местные власти предпримут в этой ситуации, но люди все же надеются не на комфортные условия в ожидании своей очереди, а более быструю пропускную способность, чтобы они вовсе не скапливались.

Иногда очередь из машин на въезде в поселок растягивается на десятки метровФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Отдыхать в Крым едут те, у кого не хватает денег на Седово»

Как же обстоит ситуация с пляжами? В прошлом сезоне остро поднимался вопрос доступа к морю. Многие пансионаты и частные владения, которые находятся на первой линии, попросту перекрывали дорогу берегу. У людей оставалось три варианта - городские пляжи, которые были просто забиты отдыхающими. Тогда проблему удалось решить. Что будет этим летом, пока неизвестно. Но в первых числах июня несколько пансионатов проходы так и не открыли.

- Отдыхали в частом секторе, решили пойти к пляжу пансионата в центре поселка. Смотрим, а калитки с обеих сторон закрыты или вовсе заварены, - говорит жительницы столицы Республики Елена. – Через сам пансионат, само собой, посторонних не пропускают. Надеюсь, что это связано с началом сезона и проходы вот-вот откроют.

Цены на жилье от прошлого года почти не отличаются. В социальных сетях по этому поводу даже шутка появилась, которую придумали сами дончане – «Отдыхать в Крым едут те, у кого не хватает денег на Седово». Юмор этот связан с ценами на проживание. Уже сейчас, к примеру, комната на двоих, с условиями в номере, в Седово стоит в среднем - две тысячи рублей в сутки. В том же Крыму цены примерно такие же, а хорошенько побродив по просторам интернета, можно найти и более выгодное предложение.

Дончане открыли курортный сезон и массово хлынули на отдых в Седово 2019Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

- Если семья из двух человек снимет номер за две тысячи рублей на десять дней, за проживание нужно будет заплатить 20 тысяч рублей, - говорит сотрудница туристического агентства Ирина. - Ещё столько же придется потратить на проезд, питание и развлечения. Итого 40 000 тысяч. За эти деньги можно купить горящую путевку в Турцию с проживанием в хорошем отеле и со шведским столом.

Турция это конечно хорошо, но местный курорт многие предпочитают по двум причинам. Первая - он расположен всего в 130 километрах от Донецка - можно спонтанно выбраться на море на выходные. Вторая причина - отсутствие у основной массы населения заграничного паспорта.

Есть вариант сэкономить

Выход из ситуации – искать жилье не на самой первой линии, а чуть подальше, там оно будет дешевле раза в два. А если вы поехали отдыхать на машине, то есть еще один вариант сэкономить - поселиться на Обрыве – это часть поселка на самой окраине. Цивилизации (магазинов, развлечений, мест отдыха) там кончено в разы меньше, а чего-то и нет вовсе, но зато цены очень приятные.

Дончане открыли курортный сезон и массово хлынули на отдых в Седово 2019Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

- Каждый год езжу с мужем и ребенком на Обрыв. Живем у женщины в частном пансионате. За двоих взрослых и одного ребенка платили всегда тысячу рублей за проживание и питание, - рассказывает макеевчанка Ольга Сергеенко. - Мы любим тихий отдых, поэтому нас этот вариант очень даже устраивает. Когда есть желание, выбираемся в центр на машине. Две минуты и мы у музея Седова. До рынка еще ближе.

Цены на продукты в магазинах регулируются. Сюда регулярно наведываются представители Народного контроля. А вот на рынке они явно завышены. Об этом говорят сами местные.

- На продукты цены на рынке умножайте на два от Новоазовских. Это примерно. Для сравнения - в Новоазовске клубника 100-120 рублей за лоток, а в Седово – 200 рублей. То же самое остальные фрукты, ягоды и овощи.

Дончане открыли курортный сезон и массово хлынули на отдых в Седово 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

То, что беспокоит водителей - дороги - их в поселке тоже приводят в порядок. В начале июня еще проходил ремонт главной дороги, которая идет вдоль всего Седово. Коммунальщик стараются, как могут.

В общем, отдых в Седово 2019 может оставить приятные впечатления. Только для этого нужно подойти к своему отдыху ответственно. Заранее найти комфортное жилье с адекватными ценами, пораньше приехать на пункт пропуска, чтобы не стоять в очереди, а что-то из продуктов, по возможности, взять с собой. Главное – с уважением относиться к другим отдыхающим и к самим себе.