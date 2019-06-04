В Донбассе банки заставят восстанавливать деньги клиентов, украденные аферистами с платежных карт

На днях 49-летняя жительница Покровска (до переименования – Красноармейск) стала очередной жертвой мошенников. После общения с лже-работником банка с ее банковского счета исчезли 12 тысяч гривен.

В полиции потерпевшая рассказала, что в конце мая к ней позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что необходимо проверить личные данные и реквизиты счета. Спустя время женщина получила сообщение о снятии с ее счета денег.

Подобные случаи происходят в Донбассе почти ежедневно. Чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры ДНР и ЛНР, которые получают выплаты на Украине. В украинской полиции уверены, что аферисты орудуют в республиках Донбасса. Хотя на самом деле ниточки преступлений ведут на украинскую территорию. К ним могут быть причастны работники банков, социальных служб, мобильных операторов, кулл-центров.

Тем временем, стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) намерен усилить защиту прав пользователей платежных карточек. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. В частности, предлагается установить дополнительные требования к случаям обжалования клиентом переводов средств, которые им не проводились. Так, банк должен после получения уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случаев, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщит в правоохранительные органы);

При этом НБУ оставляет для банков две лазейки, чтобы не платить обокраденному клиенту:

- пользователь несет все убытки, если банком доказано, что действие или бездействие клиента привели к потере, незаконному использованию ПИН-кода или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции;

- банк имеет право не возвращать пользователю сумму в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 350 гривен), если перевод был осуществлен с использованием утерянной (украденной) или неправомерно использованной платежной карты (или ее реквизитов), если пользователь сообщил в банк о ее утере (краже или неправомерном использовании реквизитов) только после проведения такого перевода.