«Ваша банковская карта заблокирована»: Мошенники придумали новый способ воровства денег у пенсионеров Донбасса

На днях позвонила знакомая Виктория из Макеевки. Рассказала о своей беде и попросила совета. Ее муж Андрей, бывший шахтер, пенсионер, недавно лишился 15 тысяч гривен.

- Эти деньги у него лежали на «ощадбанковской» карточке. А потом пропали. Мы получили две СМСки на телефон о снятии наличных, - посетовала макеевчанка. – Позвонили в колл-центр. Заблокировали карточку, чтобы новую пенсию никто не мог снять.

НАКАНУНЕ ПРОПАЛА СВЯЗЬ НА МОБИЛКЕ

Со своим мужем Виктория раз в два месяца ездит в Мариуполь – там они оформлены переселенцами. Пересекать границу ДНР с Украиной надо обязательно в такие сроки. Иначе лишат пенсионных выплат. В городе у моря супруги первым делом снимают деньги с карточек в «Ощадбанке». А потом - в гости к дочери. Помогают ей с внуком материально. Наигравшись с двухлетним карапузом, возвращаются домой.

- После того, как в прошлом году Андрею чуть ли не вдвое прибавили пенсию, мы с его карточки не снимаем все деньги, - рассказывает Виктория. – Вот и образовалась у нас «заначка». Уж лучше бы дома ее хранили.

Советую знакомой во время очередной поездки в Мариуполь обратиться в местную полицию с заявлением.

- Не будут они нами заниматься. Мы для них все «сепаратисты», - сомневается женщина. – А еще чего доброго и пенсии лишат, если узнают, что мы не настоящие переселенцы. В Мариуполе очень строго с этим. До сих пор ходят по квартирам с проверками.

Соглашаюсь, что определенная логика в этих рассуждениях есть. Викторию же сейчас больше интересует, как сумели мошенники снять деньги. Она говорит, что карточка мужа привязана на мобилке к номеру «Водафона». Накануне связь на телефоне пропала. Виктория с Андреем не удивились – в их районе в Макеевке такое с «Водафоном» частенько бывает. А после восстановления сигнала пришли те самые СМС-сообщения.

- Пин-коды наших карточек знает только дочка. На всякий случай сообщили ей. Но уверена, не могла она такое сделать, - объясняет женщина.

Интересуюсь, может, еще кто-то мог знать. Женщина припоминает, что месяц назад хорошая знакомая – тоже макеевчанка - просила оплатить ей покупку двух электронных билетов на поезд Константиновка-Одесса. Для дочки.

- Я ей дала карточку Андрея. Она через свой компьютер провела платеж. Рассчиталась со мной в рублях по курсу. И пин-код я ей не называла.

Виктория не верит, что подруга как-то связана с аферистами. Поэтому в полицию ДНР не пойдет.

- В любом случае тебе нужно поменять код на карточке или сменить саму карточку. А если хотите хранить значительную сумму, то откройте другой счет. Не пенсионный и без привязки к этому номеру телефона, - даю совет.

И ТУТ ПОЗВОНИЛ СОТРУДНИК БАНКА

«Комсомолка» не раз писала о мошенниках, «промышляющих» на бедах пенсионеров республик Донбасса. Проблемы, возникшие у знакомой, побудили вновь вернуться к этой теме. Посмотрел сообщения пресс-служб полиции подконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей. Оказывается, там фиксируют всплеск подобных преступлений. Причем аферисты каждый раз придумывают новые способы обмана. Сейчас у них одной из «фишек» стала лже-блокировка банковских карточек.

Так, 6 тысяч гривен лишилась 73-летняя жительница Покровска (до переименования – Красноармейск), как только она назвала незнакомцу данные своей банковской карты. Женщина поверила «сотруднику банка», который в телефонном разговоре сказал, что это необходимо сделать, чтобы не допустить блокировки карты и иметь свободный доступ к своим сбережениям. Как только пенсионерка выполнила указания афериста, ее телефон был заблокирован, а после разблокирования женщина получила СМС-сообщение о снятии средств.

По аналогичной схеме мошенники «облегчили» на 18 тысяч гривен банковский счет 43-летнего жителя Белозерского, и на 3 тысячи гривен – жителя Украинска.

В Авдеевке очередной жертвой аферистов стал 57-летний мужчина, который тоже действовал по указаниями так называемых «сотрудников банка», и потерял все свои сбережения. Перед этим потерпевшему пришло СМС-сообщение с предупреждением о блокировании банковской карты и номер телефона специалиста банка.

Мужчина созвонился с незнакомцем, который сказал, что для сохранения денег необходимо пойти к банковскому терминалу, снять все средства и сразу положить их на другую карту, номер которой ему будет продиктован. Все это время неизвестный просил быть на связи. Уже когда деньги оказались на указанном «сотрудником банка» счету, мужчина заподозрил неладное, но было поздно – телефон незнакомца оказался выключен.

Подобным образом в одной только Авдеевке мошенники «обчистили» за три месяца с десяток людей.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОЛЛ-ЦЕНТР

У жителя Бахмута (до преименования - Артемовск) мошенники украли 15 тысяч гривен. На телефон пострадавшего поступило СМС-сообщение о том, что якобы с его банковского счета пытались снять деньги. Владелец счета сразу позвонил по номеру, который был указан в сообщении. Мужчина на другом конце представился сотрудником службы охраны банка и пообещал «помочь обезопасить свои сбережения». А потом попросил сообщить данные по карточке...

Кстати, немало историй, когда у потерпевших на телефоне неожиданно пропадал на какое-то время сигнал мобильного оператора или сим-карта оказывалась заблокированной. А после подключения приходили СМС-сообщения о снятии денег. Так что макеевчане Виктория и Андрей оказались жертвами подобной аферы.

- Большинство операций люди привыкли совершать по телефону или по команде оператора, потому что обычно нет времени пойти в банковское учреждение. Это играет на руку мошенникам. Все банковские операции необходимо выполнять непосредственно в филиалах банковских учреждений, – объяснила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Донецкой области Иванна Ященко. – Не следует выполнять указания незнакомцев, которые представляются «сотрудниками банков». Нужно помнить, сотрудникам запрещено звонить клиентам и спрашивать личную информацию, касающуюся данных банковских карт и счетов. В этом случае, нужно самостоятельно позвонить в колл-центр своего банка.

ГДЕ ПРЯЧУТСЯ МОШЕННИКИ

Шансов поймать мошенников мало. Это, в частности, признает руководитель полиции Луганщины.

- Из 930 зарегистрированных в прошлом году таких преступлений раскрыто всего 182, - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Колесник. - Прежде всего, это связано с невозможностью проведения следственных и оперативных мероприятий по уголовным производствам, в которых преступники звонили с «оккупированной» территории и под видом работников банка или правоохранительных органов обманывали потерпевших.

Между прочим, Сергей Колесник до того, как возглавить полицию Луганщины, руководил криминальным блоком в полиции Донецкой области. И его оценка, надо полагать, касается не только ЛНР, но и ДНР. Мол, там окопались аферисты всех мастей. А на подконтрольной Киеву территории Донбасса все жители белые и пушистые.

- Таким образом Колесник пытается списать недоработки своих подчиненных, - считает сотрудник угрозыска Виталий из Донецка. – На самом деле очень много ниточек, связанных с мошенничеством, тянутся из республик на «ту сторону». Причем «концы» надо искать в управлениях соцзащиты, Пенсионного фонда, отделениях «Ощадбанка», операторов связи. Преступному элементу не страшна линия разграничения. Более того, выгодна – позволяет уходить от наказания. Без помощи полиции «оттуда» полноценного расследования уголовного дела не получится.

Будет ли налажено взаимодействие полиции республик Донбасса и областных структур Нацполиции Украины в деле поимки преступников – вопрос риторический. И пока пенсионерам из ДНР и ЛНР остается уповать лишь на себя.

ВАЖНО!

Как сохранить деньги на карточке

Чтобы уберечься от мошенников, в полиции советуют:

- не сообщать незнакомым людям свои личные данные, номера телефонов, а также номера и коды банковских карт;

- не привязывать свой «финансовый» телефон к страницам в соцсетях;

- в идеале - надо иметь отдельный номер телефона для финансовых операций, который больше нигде не используется, или вообще не привязывать к банковскому счету доступ через мобильный телефон.

Если все же вы стали жертвой мошенника, сразу звоните в колл-центр банка для блокировки вашей карты. И пишите заявление в полицию.