"Казарма ньюз" выпуск № 2: О роли котиков в жизни военных

Пацаны продолжают обустраивать быт. Летний душ, как мы помним, починен, и вполне себе дееспособен. Одна загвоздка – нет воды. Техническую подвезут, но когда-то потом. А поскольку без боевых военным тоскливо, начинают творить всякие глупости: как-то натаскать воды в бак вручную. И пофик, что до колодца полтора километра. Собрали всю тару. Решили – перебор тащить все это вручную. Пошли налаживать сотрудничество с местным населением. Задача – найти тачку.

- Ты пошел?

- Конечно. Я же коммуникабельный. В один двор зашли – нет, в другой – тоже. В третьем у теть Раи – есть. А она говорит – зачем вам тачка? Воду привезти? Так вот у меня во дворе колонка – набирайте сколько надо. Хороший человек теть Рая. А потом она спросила – может кто-то из наших умеет шпатлевать? Ей там надо подшаманить. Я говорю – есть конечно. У нас вон пацанчик до войны ремонты делал. Ну а чо не помочь, все равно без дела сидим.

Тут язык не поворачивается назвать это сотрудничество взаимовыгодным. Скорей дружественным. В общем, воду натаскали, но тут новая напасть:

- Плохо просмолили. Две дырки размером с 5.45. Видимо, как воду налили их давлением вышибло. Пришлось всем душ принимать и пересмолить. Ну, теперь-то порядок. Заново наносили, теперь греется. У нас жарища.

"Теперь даже мухи в тапочках летают, так у нас уютно"Фото: Ольга ЖУКОВА

Если за посудой и за котом Матроскиным съездили, то провиант еще не привезли. Захватили кое-что с прежней располаги. На обед рис. Прислал фотографию. Что-то типа плова. Естественно, с тушняком. На вид вкусно.

- Пришлось опять идти к соседям, к теть Рае. Говорю – у нас из жира только мыло, а из крупы – только соль. Теть Рая нам морковки, лука и смальца дала. Вот, теперь все по красоте. А у тебя что на обед?

- Сейчас вот рыбу в духовку засовываю.

- У нас у обоих сегодня высокая японская кухня!

- Какая же она у тебя японская, если говядина и смалец?

- Рис.

И ведь не поспоришь. Рис с тушенкой на благотворительном смальце, морковке и луке – это высокая японская кухня, да.

Высокая японская кухня в исполнении военных ДНРФото: Ольга ЖУКОВА

- Я смотрю местное население вас не обижает?

- Это потому что я обаятельный. Да, все по-доброму. Но есть тут одна. Если бы могла – она бы нам гранату кинула.

Где-то неподалеку располага танкистов. Экскурсия по танку, фотки на танке все по красоте.

- Слушай, ну раз кроме тебя из нашего ЖЭКа в танке никто не был, расскажи, почему говорят – «глухо как в танке»?

- …(пауза) Как тебе сказать… Оля, ну он вообще-то 45 тонн весит. Это броня. Одна башня 9 тонн весит. А ты внутри брони. А броня – она толстая. А если люк задраить и шлем надеть – вообще ничего не слышно. Да там внутри вообще тесно. Яблоку негде п*рнуть. Знаешь кого я там встретил?

- Кого?

- Вафлекота. У них там живет. Рыбу даешь – не жрет. Зато бежит на кухню, где у пацанов пакет с вафлями лежит. Выклянчит, жрет и рычит. Типа сам добыл, охотник.

Вы не поверите, но и там, на войне, котики рулят. Без кота и жизнь не та, как говорится. В общем, ребята переехали, а кота Матроскина и посуду оставили там. Вернулись, забрали. Сейчас оставшиеся грозят приехать и забрать Матроскина обратно.

- Вам котов мало? Пусть другого усыновят

- Нет. Нужен этот. Этот наглый и сообразительный. Как мы. Родственная душа. Не отдам.

Родственная душа изловил и сожрал скворца сегодня. Видимо, близость к военным как-то передается и котикам. Матроскин знает, что подавлять врага лучше на своей территории. Рассчитав все, применив тактику и стратегию, котик затащил птицу в дом, а чтоб наверняка «враг» никуда не делся, чтоб еще более ограничить пространство, затащил бедолагу под кровать.

- Устроили такой махач! Орут вдвоем, перья, шерсть! Я все поскидывал с кровати, хотел разнять, не успел. Шею птичке он таки свернул. Выгнал на улицу.

Половинку скворца Матроскин принес Женьке. Поровну поделил.