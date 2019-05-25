"Казарма ньюз" выпуск № 1: «Все должно быть по красоте»

Вот уже пять лет, как каждый выпуск это ответ на самый часто задаваемый вопрос – Как вы тут живете? Ездишь, разговариваешь, пишешь, оставляешь контакты. За пять лет многие из тех, с кем общался по работе стали друзьями или хорошими знакомыми. Дорого стоит когда суровые военные звонят просто поболтать. Я это расцениваю как высшую степень доверия. Какой-то ценной информации или военных тайн в этих разговорах нет. Это просто разговоры «а вот у нас сегодня» и дальше что-то житейское или бытовое. И это разительно отличается от интервью. Такие беседы теплей и откровенней. Иногда в таких разговорах, в забавных случаях, которые вояки рассказывают как смешные героизма больше, чем любом интервью. В интервью отвечают на вопросы, в беседе – просто делятся тем, что их волнует. Таких вопросов, чтоб получить такие ответы, не придумать.

Иногда они заставляют задуматься, иногда реально смешно рассказывают, иногда наивные, иногда мудры не по годам, иногда проскакивают такие детали, в которых и дьявол, и бог кроются.

Какие-то детали, фразы, выражения, случаи записывала, чтобы потом где-то использовать. Но после публикации в соцсетях небольшого эпизода из быта военных, оказалось, что жизнь в располаге интересна многим. В общем, по мере накопления историй буду рассказывать что да как там у них.

Начну с Женьки. Женька в свое время сделал осознанный выбор и несколько лет живет на войне. Домой ему нельзя, дома он военный преступник. Война, безусловно, что-то изменила - какие-то качества усилила, какие-то атрофировались за ненадобностью, что-то совсем новое появилось. Но, в общем и целом остался прежним.

Женька с прекрасным чувством юмора и острый на язык. Эта зарисовочка одного дня, когда его подразделение сменило расположение. Два дня как перебрались в новый домик. «Домик» - это их термин. Дом брошен либо с до войны, либо с началом войны. Село почти пустое. Позавчера наводили порядок.

- Двор покосили, еле закончили. Косой неудобно

- Все косой косят, всегда так было

- Ломиком снег кидать тоже удобно

Пацаны устроили себе ПХД (парко-хозяйственный день). Позвонил вечером похвастать. В голосе усталость и гордость. Под орехом поставили стол, навес позже соорудят. Починили давно заброшенный летний душ:

- Душ летний нашли. Лет десять никто им не пользовался. Гранбуксу починили, бак дырявый. А я в сарае искал ветошь, нашел мешок смолы. Та вообще красота - все засмолили поставили.

Домик вымыли, порядок навели, окна заложили.

- Вдруг хозяева решат вернуться, а тут все по красоте

"По красоте" - Женино слово-паразит. «По красоте» можно взять воина света в плен. По красоте можно в разведку сходить. «По красоте» может быть оружие (оно, кста, чаще всего «по красоте»). Яичница тоже может быть «по красоте».

- Мы до этого в домике жили - там прилеты во двор были. Дом целый, но повело. Трещины. Мы все там отремонтировали, замазали, печку переложили. Та вообще все по красоте. Приходишь с боевых как домой. Тепло, чисто и в тапочках.

Чай - самый популярный напиток в армииФото: Ольга ЖУКОВА

Я слушаю и понимаю, что мальчиком быть таки хорошо. Вот очутись я там - максимум порядок в домике навела. Ни душа, ни стола под орехом, ни скошенной травы у меня бы не было.

- А еду вам привозят?

Это пытаюсь найти девочковую нишу.

- Та не, мы сами. Забыли посуду забрать. Тут нет. Нашли чайник. Накипь отбили, почистили. Хотели в нем макароны сварить. Потом вспомнил, что видел бидон. Отмыл. В нем и сварили. Так что на ужин у нас еще полбидона макарон с тушняком.

Чаи гоняют еще. Под орехом. В каких-то промышленных масштабах.

Чай - самый популярный напиток в армииФото: Ольга ЖУКОВА

- Получается, вы все сами умеете. Девочки без надобности.

- Нееее. Девочки нужны. Для красоты.

Под вечер накатывает философское:

- На войне, как на подводной лодке - тошнит и фиг выберешься.

Фразочки, которые подслушала у Женьки

- А я ему говорю – иди козе пупок царапай

- Моется тот, кому лень чесаться

- С тобой о чем угодно можно – хоть о женском – о моде, о погоде, хоть о мужском – о тракторах

- У них мозгов, как в чебуреке мяса

- Молчим, как сало в посылке

- Да мне вдоль штык-ножа (в значении «мне все равно», ну, вы поняли)

- Сейчас приедет командир, будем разговаривать про кашу манную, про жизнь туманную

- Лучше потерять связь с домом, чем со столовой

И, по-моему, он не повторяется.