2019-05-30T17:23:06+03:00
Политика

«В три часа ночи приходят»: Как в Донецке формируется очередь за российскими паспортами

В основном люди самостоятельно формируют список, который передается из рук в руки
Никита МАКАРЕНКОВАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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Очередь на подачу документов на российские паспорта в ДонецкеОчередь на подачу документов на российские паспорта в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В республиках Донбасса продолжается эпопея с получением российских паспортов. Вернее – с оформлением документов. Сейчас это самая популярная тема для разговоров в Донецке.

В разных районах и городах Республики очереди формируются по-своему – как решит большинство очередников. В основном люди самостоятельно составляют переходящие списки и передают их из рук в руки.

Так поступили жители Пролетарского района. Возле Миграционной службы там ежедневно выстраиваются десятки желающих подать документы. Еще сотни – записаны в список.

- Уже столько человек в этом журнале, что те, кто недавно записался, за все лето могут не успеть подать документы, - говорит дончанка Светлана Прокопова. – Главное, чтобы этот журнал рано или поздно не потеряли. Тогда придется делать все по-новому.

Есть и отделения, в которых подают документы в порядке живой очереди. Так недавно было и в Червоногвардейском районе Макеевки.

- Каждый день приходим, чтобы заново стать в очередь. Кто раньше пришел – у того больше шансов подать документы. Люди и в три часа ночи приходят, невзирая на то, что рядом полицейский участок. За комендантский час запросто могут загреметь, - говорит макеевчанин Антон Перетятько. – Говорят, что недавно здесь образовалось «окно». Часа в три дня – очереди большой не было. Люди спокойно приходили, быстренько подавали документы и пропускали следующего. Зато на утро снова ажиотаж!

Жители республик Донбасса надеются, что число сотрудников увеличится, и процесс подачи документов ускорится в разы. Такую надежду дало руководство Миграционной службы. В ведомстве заявили, что уже сейчас новые сотрудники проходят обучение.

К тому же, заместитель начальника Республиканской Миграционной службы Владимир Медведок заявил, что специалисты обсуждают вопрос создания электронной очереди, что явно упростит жизнь людей.

Кстати, в Луганске услуги по переводу украинских документов оказывают в университетах имени Тараса Шевченко и Владимира Даля, куда уже обратились сотни людей. Стоимость услуги символическая – 10 рублей за лист. В Донецке дополнительные «бюро переводов» пока не открывали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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