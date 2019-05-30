2019-05-30T12:45:28+03:00
Политика

Документы на паспорт РФ: в Луганске центры перевода при вузах уже помогли тысячам жителей

Услуги по переводу оказывают в университетах имени Тараса Шевченко и Владимира Даля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Пока в республиках Донбасса жители только сдают документы на российский паспорт. Фото: ru.wikipedia.orgПока в республиках Донбасса жители только сдают документы на российский паспорт. Фото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:

В республиках Донбасса продолжается эпопея с получением российских паспортов. Вернее – с оформлением документов. Для упрощения процедуры перевод украинских документов для паспорта РФ не требует нотариального заверения. А вот в центры перевода выстраиваются большие очереди. Два таких центра работают при Луганских национальных университетах (ЛНУ) имени Тараса Шевченко и имени Владимира Даля.

Центр перевода при ЛНУ имени Тараса Шевченко уже оказал услуги более 600 луганчан.

- Существуют очереди, мы работаем с 09.00 до 16.00, центр очень востребован среди граждан, - сообщила ЛИЦ декан филологического факультета ЛНУ имени Шевченко Елена Ткачева.

Кстати, многие посетители приносят с собой по три-четыре документа - на членов семьи, знакомых. Поэтому количество обратившихся за переводом можно смело умножать в три раза. Об этой ситуации рассказала декан факультета филологии и массовых коммуникаций ЛНУ имени Владимира Даля Светлана Нередкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Попавшая в колодец собака выла двое суток, пока ей не пришли на помощь
Дончанам дадут на выборах в Верховную раду Украины только один бюллетень вместо двух
От обстрелов ВСУ получили повреждения дома в Донецке, Докучаевске и рядом с Горловкой
Украинские пограничники в Донбассе любят коноплю
На территории ЛНР киевские силовики обстреляли Фрунзе, Желобок и Голубовское
Погода в Луганске: 30 мая будет жара до 32 градусов
Погода в Донецке: 30 мая будет ясно, до 29 градусов тепла
В Азовском море ВСУ отрабатывают тактику «Волчьей стаи»: ожидание и реальность
Небоевые потери ВСУ: из-за нарушения техники безопасности - ранение получили шесть солдат
В ДНР откроют дополнительные пункты пропуска на линии разграничения
В пригороде Луганска нашли оружейный тайник
В Генпрокуратуре ЛНР создали отдел по расследованию преступлений ВСУ в Донбассе
Спортсмены из ДНР примут участие в чемпионате мира по рукопашному бою
Каждому району Донецка - отдельный талон: серия из девяти билетов посвящена юбилею города
ДРГ ВСУ пытались пройти на территорию ЛНР
Бойцы НМ ЛНР сбили беспилотник ВСУ
Экспертиза Генпрокуратуры Украины подтвердила, что ВСУ действуют в Донбассе незаконно
Житель поселка Фрунзе: Ситуация на фронте с приходом Зеленского не изменилась
В Год русского языка в ДНР стартовала акция "Я знаю русский"
ВСУ обстреляли Гольмовский