Документы на паспорт РФ: в Луганске центры перевода при вузах уже помогли тысячам жителей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-30T12:45:28+03:00

Пока в республиках Донбасса жители только сдают документы на российский паспорт. Фото: ru.wikipedia.org

Услуги по переводу оказывают в университетах имени Тараса Шевченко и Владимира Даля

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В республиках Донбасса продолжается эпопея с получением российских паспортов. Вернее – с оформлением документов. Для упрощения процедуры перевод украинских документов для паспорта РФ не требует нотариального заверения. А вот в центры перевода выстраиваются большие очереди. Два таких центра работают при Луганских национальных университетах (ЛНУ) имени Тараса Шевченко и имени Владимира Даля.

Центр перевода при ЛНУ имени Тараса Шевченко уже оказал услуги более 600 луганчан.

- Существуют очереди, мы работаем с 09.00 до 16.00, центр очень востребован среди граждан, - сообщила ЛИЦ декан филологического факультета ЛНУ имени Шевченко Елена Ткачева.

Кстати, многие посетители приносят с собой по три-четыре документа - на членов семьи, знакомых. Поэтому количество обратившихся за переводом можно смело умножать в три раза. Об этой ситуации рассказала декан факультета филологии и массовых коммуникаций ЛНУ имени Владимира Даля Светлана Нередкова.

ИСТОЧНИК KP.RU