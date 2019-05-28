Попрыгал на кроватях! Зеленский в Счастье – это Голобородько на передовой

Попрыгал на кроватях военных, потрогал умывальник, увидел бойлер…Остался озабочен и не доволен. Мол, не так должны мочить сепаратистов! Президент Зеленский в Луганской области не инспектировал позиции – он играл роль. Президента. Главнокомандующего. Это незатейливый бюроктратический спектакль. Так считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

- Дело в том, что Зе так и не сформировал свою команду. Нет правительства и большинства в ВР. Нет иструментов делать дело, - говорит Кузьменко. - Поэтому на второй план отступает вопрос – а что за дело он будет делать? Чего хочет на самом деле? Какие рычаги применит? Пока идет неспешный процесс вхождения в курс дел, передачи власти и борьбы за власть – избирателя развлекают нехитрым спектаклем «Голобородько на передовой». И еще минимум месяц все так и будет. Вчера и сегодня ДНР обстреливают все больше. И в этом его суть заявлений о мире.

- Коломойский будет давить на Зеленского в плане войны на Донбассе?

- Думаю, война будет продолжаться, как и прежде. Главный вопрос к Зеленскому «от шефа» - это возвращение «Приватбанка» или денег за него - отступных. Там же миллиарды долларов из – за национализации зависли! И он хочет получить деньги с помощью «карманного президента». А то, что он с такой наглостью назначает своих людей к Зе – так он, возможно, не верит в надежность шоу – мена.

- На мир в Донбассе рассчитывать не приходится?

- Да, минимум год по самым оптимистичным подсчетам. Схема мирного решения будет согласовываться в США. А нас она устроит? Большой вопрос.

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