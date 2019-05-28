Зеленский примерил камуфляж и вдохновил украинских боевиков лучше стрелять по Донбассу

СЕГОДНЯ 08:21 2019-05-28T08:39:47+03:00

Под огнем оказались Александровка, поселок шахты «Трудовская» и Васильевка. Четыре дома разрушено. Получила ранение женщина в Горловке

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Если кто-то думал, что в лице Зеленского придет миротворец, то он глубоко ошибся. Не успел вновь избранный президент примерить камуфляж и, почти как Порошенко, побывать на позициях украинских боевиков в оккупированном Донбассе, как обстрелы еще более ужесточились. К тому же, пан Зеленский заверил ВСУ, что с обеспечением у них все будет в порядке.

В общей сложности за сутки было выпущено более 40 мин калибрами 120 и 82 мм. В результате повреждены четыре дома в Александровке и Трудовских.

Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли окраины Донецка, зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня с 5:00 националистические бандформирования Украины ведут массированный огонь территории Республики с применением тяжелого вооружения на донецком направлении. Под огнем оказались Александровка, поселок шахты «Трудовская» и Васильевка, — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается об обстреле района Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода.

- В связи с угрозой жизни и здоровью персонал находится в укрытии, — отметили в СЦКК.

Более подробная информация уточняется. Представители Донецка в СЦКК призвали украинскую сторону обеспечить устойчивый режим тишины.

Кроме того, этой ночью украинские боевики вновь нанесли удар по Горловке. В этот раз ВСУ сбросили гранату с беспилотника на жилой дом. Многочисленные ранения получила семидесятилетняя хозяйка дома Сапон Вера Петровна. Сообщение об этом появилось на сайте главы горловской администрации Ивана Приходько.

ИСТОЧНИК KP.RU