2019-05-28T08:39:47+03:00
Политика

Зеленский примерил камуфляж и вдохновил украинских боевиков лучше стрелять по Донбассу

Под огнем оказались Александровка, поселок шахты «Трудовская» и Васильевка. Четыре дома разрушено. Получила ранение женщина в Горловке
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Приход Зеленского ужесточил обстрелы республик. Фото: dnews.dn.uaПриход Зеленского ужесточил обстрелы республик. Фото: dnews.dn.ua
Изменить размер текста:

Если кто-то думал, что в лице Зеленского придет миротворец, то он глубоко ошибся. Не успел вновь избранный президент примерить камуфляж и, почти как Порошенко, побывать на позициях украинских боевиков в оккупированном Донбассе, как обстрелы еще более ужесточились. К тому же, пан Зеленский заверил ВСУ, что с обеспечением у них все будет в порядке.

В общей сложности за сутки было выпущено более 40 мин калибрами 120 и 82 мм. В результате повреждены четыре дома в Александровке и Трудовских.

Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли окраины Донецка, зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня с 5:00 националистические бандформирования Украины ведут массированный огонь территории Республики с применением тяжелого вооружения на донецком направлении. Под огнем оказались Александровка, поселок шахты «Трудовская» и Васильевка, — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается об обстреле района Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода.

- В связи с угрозой жизни и здоровью персонал находится в укрытии, — отметили в СЦКК.

Более подробная информация уточняется. Представители Донецка в СЦКК призвали украинскую сторону обеспечить устойчивый режим тишины.

Кроме того, этой ночью украинские боевики вновь нанесли удар по Горловке. В этот раз ВСУ сбросили гранату с беспилотника на жилой дом. Многочисленные ранения получила семидесятилетняя хозяйка дома Сапон Вера Петровна. Сообщение об этом появилось на сайте главы горловской администрации Ивана Приходько.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15 дизайнерских коллекций "Весна-Лето" покажут в ботаническом саду Донецка
Погода в Донецке 28 мая: теплый ясный день
Ночью ВСУ сбросили с беспилотника гранату в жилой дом. Ранена хозяйка дома
День защиты детей в Донецке 2019: что подготовил ботсад
Пловчиха из ДНР Диана Романченко стала чемпионкой в Московской области
Пожарные затопили заброшенный колодец, чтобы спасти собаку
ВСУ устанавливают боевую технику рядом с жилыми домами
В Донецке провели акцию для детей с ограниченными возможностями «Если добрый ты…»
За прошедшую неделю саперы ДНР обезвредили больше 300 боеприпасов
Диверсанты ВСУ в Донбассе были задержаны благодаря информатору со стороны Украины
Спортсмен из Донецка Егор Абрамов установил новый рекорд Кубка Елены Исинбаевой
Командир батальона ВСУ в Донбассе избил своего подчиненного за угрозы выдать информацию о хищениях военного имущества
Экзамен по русскому языку в ДНР будут сдавать 13 тысяч выпускников
Небоевые потери ВСУ: Не желая ехать в зону «ООС», боец покончил жизнь самоубийством
Ирина Дикун: Осколки вражеской мины приняла на себя ель - хозяин поврежденного обстрелом дома остался жив
Артемовск и Селидово отключили от водоснабжения из-за неуплаты
За прошедшую неделю ВСУ израсходовали почти семь тонн боеприпасов
КПВВ Станица Луганская поменяет график работы с 1 июня
МГБ ЛНР назвало фамилии военных ВСУ, причастных к ложному минированию территории Донбасса и РФ
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили 35 снарядов и мин
День защиты детей в Донецке 2019: Какие призы ждут маленьких дончан
День защиты детей в Донецке 2019: для детворы подготовили концерт «В лето со сказочным патрулем»
День защиты детей в Донецке 2019: детворе предложат квест «Большое путешествие»