2019-05-28T17:22:11+03:00
Политика

Иностранные инструкторы готовят украинских диверсантов для войны с Донбассом

Незалежна планировала забросить на территорию Республики три группы диверсантов
Никита МАКАРЕНКОВ
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Группа украинских диверсантов задержана военнослужащими Донецкой Народной Республики. Фото: tverezo.infoГруппа украинских диверсантов задержана военнослужащими Донецкой Народной Республики. Фото: tverezo.info
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В оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики заявили, что Киев планировал перебросить через линию фронта три группы диверсантов, однако эти планы сорвали военнослужащие Народной милиции. 22 мая они задержали первую группу, которая передвигалась по окраине Республики на машине с поддельными номерами Народной милиции.

Следом за ними в Республику должны были проникнуть еще две группы диверсантов, однако из-за огласки, незалежна переиграла свои планы.

- Еще две группы диверсантов, которые должны были зайти на нашу территорию через зоны ответственности 30-й отдельной механизированной и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригад, готовились под руководством американских, британских и грузинских инструкторов, - заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

Напомним, у задержанных 22 мая украинских диверсантов также были изъяты документы образца Народной милиции и взрывчатые вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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