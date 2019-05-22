Жители всех районов Донецка могут подать документы на российский паспорт в городском отделе Миграционной службы

В каждом районе Донецка свой порядок ведения списка очереди на оформление российского паспорта. Зачастую люди ведут его сами. Главная проблема в том, что этот список находится у одного из тех, кто вот-вот подаст документы. Тогда этот человек должен будет передать список другому.

Стопроцентной уверенности, что список очереди не потеряется – у людей нет. К тому же, в некоторых районах каждый день нужно приходить к входу в миграционную службу и отмечаться. В ином случае, можно попросту вылететь из очереди. А как быть тем, кто работает и не может ежедневно наведываться? Именно по этой причине многие едут в городское отделение Миграционной службы. Решаем проверить, как продвигается очередь там.

Возле порога городского отделения Миграционной службы скопилось человек тридцать. Одна часть людей пришла, чтобы записаться в очередь, другая – на первичный прием, где смотрят все документы и выдают квитанции на оплату, а третья – на подачу документов с оплаченными квитанциями.

Запись в список идет цивильным способом. На столе в холле здания лежит общая тетрадь и ручка. Каждый желающий может прийти и записаться в две очереди – «первичную» и «вторичную». Журнал домой никто не забирает, приходить каждый день для того, чтобы отмечаться – не нужно. Лишь иногда заглядывать, чтобы не пропустить свою очередь.

- Даже если вы прозеваете и не придете вовремя, в другой раз люди пропустят вас вперед. Пока с этим проблем не возникало, – говорит женщина лет тридцати с огромной папкой с документами в руках. – Но сохранится ли эта человеческая доброта и справедливость? Вопрос. Так что лучше попасть сюда вовремя.

Чтобы еще раз разъяснить основные нюансы при подаче документов, к народу выходит начальник городского отдела Миграционной службы.

- Здесь мы принимаем документы только на паспорта гражданина Российской Федерации и только от жителей Донецка, – говорит Елена Михайловна. – Документы на паспорта Донецкой Народной Республики можно подать по месту прописки.

Дончанам напоминают, что сдать документы на российский паспорт можно лишь при наличии республиканского и украинского паспортов.

- Если чего-то из этого у вас нет, мы с вами временно прощаемся. Какие документы нужны: свидетельства о рождении, о браке, о разводе, о перемене фамилии. Если они на русском языке, то только копии. Если на украинском языке, тогда нужен перевод, его можно нотариально не заверять. Нотариальный перевод нужен только для свидетельств о рождении детей до 18 лет.

Ксерокопия паспорта – два разворота на листе. Все страницы. Дети до 18 лет могут подавать документы в одном пакете с родителем. Тогда можно будет заплатить 3 500 рублей только за родителя, за ребенка – не платить. Если ребенок идет в пакете с папой, тогда нужны ксерокопии украинского паспорта мамы, если с мамой, то ксерокопии паспорта папы. Это в том случае, если подают документы оба родителя одновременно.

Если родитель идет на гражданство один, тогда нужно брать нотариальное согласие второго родителя на получение ребенком гражданства России.

Цветные фотографии на ослепительно-белом фоне, слегка желтоватый, сероватый, кремовый - не подходят. Если в наших паспортах ламинат прозрачный, то в российских – он имеет слегка сероватый оттенок. Размер головы от подбородка до конца волос на фото – 3.5 сантиметра.

Справка с места работы – на ней должна быть точная дата приема на работу – число, месяц, год. Если пенсионер – копия пенсионного. Если частный предприниматель, то копию подтверждающего документа.

В обязательном порядке прозрачная папка с кнопочкой и черная гелевая ручка, которая идет с вашим делом. Этой ручкой оно подписывается на всех уровнях. По возможности лист плотной бумаги 200-230 микрон, но не глянцевый.

По детям, которые получили только паспорта Донецкой Народной Республики, а украинских паспортов у них нет: пока погодим с этим вопросом. Сказали, что до конца месяца определимся.

На загранпаспорт заявление можно заполнить сразу.