2019-05-22T19:45:25+03:00
Политика

Могут ли граждане республик Донбасса подать документы на российский паспорт напрямую в России

Корреспонденты «Комсомолки» отправились в Федеральную миграционную службу Ростова-на Дону, чтобы попытаться подать документы на гражданство
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: prosobstvennost.ruФото: prosobstvennost.ru
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Жители республик Донбасса массово оформляют российские паспорта по упрощённой процедуре. Очереди в миграционные службы в Донецке и других городах начинают формироваться еще раньше пяти утра – многие рискуют – нарушают порядок комендантского часа. Желающих оформить гражданство – не счесть.

- Слышал, что жителям республик можно оформить гражданство по упрощённой схеме напрямую в России, – говорит знакомый, опираясь на несколько постов в социальных сетях. – Если это так, то когда поеду в Ростов по делам, сразу и подам документы. Вряд ли там будет такая очередь, как у нас в Донецке.

Чтобы проверить, действительно ли это так, отправляемся в Ростов – пытаться подать документы на российское гражданство. С собой берем стандартный пакет документов.

Приехав на автовокзал, вызываем такси. Приезжает машина с водителем Сергеем, который оказывается нашим земляком.

- Я из Луганска родом, - говорит он, томно пробираясь по пробке. - Вот тоже планирую подать документы на гражданство. Документы собираю, да узнаю что да как.

Возле миграционной службы знакомимся еще с двумя жителями Донбасса. Светлана и Артем. Супружеская пара из Харцызска. В Ростове живут уже несколько лет, работают неофициально, раз в несколько месяцев ездят на родину проведать родителей.

- За эти годы мы даже не пытались оформить российское гражданство, – рассказывает Света. – Для нас это казалось уж слишком сложным процессом. Вот пришли на консультацию. Надеемся, что все получится.

Пройти к специалисту миграционной службы для консультации проблему не составляет, несмотря на очередь. Работает сразу несколько окошек, в которые можно обратиться с вопросом.

- Подать документы на получение российского гражданства по Указу президента России от 24 апреля 2019 года можно лишь на территории Донецкой Народной Республики, - говорит сотрудница службы.

- Что делать в случае, если человек имеет только паспорт гражданина Украины с пропиской в Донецке, а республиканского паспорта у него нет?

- Предварительно нужно оформить паспорт гражданина Республики, а после этого в своем городе подавать документы на российский паспорт. В ином случае, можно приехать в Россию с украинским паспортом, и оформить разрешение на временное проживание, если у вас есть на него основание. Только тогда можно подать документы на оформление гражданства непосредственно у нас согласно Указу президента России от 1 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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