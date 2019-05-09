Бессмертный Полк 2019 в Донецке как код идентификации русских

Накануне Дня Победы ночью в Донецке разразилась настоящая гроза. Небесная артиллерия расходилась не на шутку, полосуя тьму огнем. Утром небо над Донецком было затянуто тучами и накрапывал дождик, что не помешало дончанам выйти целыми семьями на Парад Победы.

- Деточка, с праздником тебя! С самым светлым праздником – с Днем Победы, - обращается ко мне незнакомая старушка.

- С Днем Победы! Здоровья вам, - отвечаю ей.

- И мира! Обязательно мира, только мира, - скороговоркой повторяет она.

Праздник объединил всех - и старых, и малых.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И так тут все – обнимаются, поздравляют друг друга, плачут. Не обязательно быть знакомыми, чтобы чувствовать свое родство, чтобы крикнуть другому: «С праздником! С Днем Победы!» Ни один праздник, ни одно шествие, ни одно торжество не несет такого энергетического единства, как 9 мая.

Девушка, словно из советских фильмов, шагнула в современный Донецк.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Если где-то сытые обыватели позволяют называть День Победы карнавалом с ряжеными детьми, то в Донецке за такие слова можно легко выхватить. И Парад военной техники, и само шествие, и даже детки в военной форме – это признак твоей идентификации. Как код ДНК, который переписать нельзя. Про какой лицемерный день примирения говорят сегодня на Украине? Примирения с теми, кто пришел нас убивать? А вот с кем ты себя идентифицируешь – с героями Великой Отечественной войны, или нацистами – это и является определяющим.

Дончанка Ольга рассказала сыну Никите историю своей бабушки-сапера.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Уже сейчас видим, что участников Бессмертного Полка в этом году гораздо больше, - говорит Лариса, один из организаторов акции. – Тучи наш народ не испугали. Откроет шествие Полка знаменная группа Донбасской юридической академии, они несут 10-метровое знамя Победы, а следом уже двинется многотысячная колонна Бессмертного Полка – с портретами героев ДНР, воинов-интернационалистов, участников Великой Отечественной войны.

Эмблема Бессмертного Полка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Колонна начинает формироваться задолго до начала парада. Отдельной группой стоят притихшие женщины в черных платках. Здесь нет оживления и смеха, а в глазах у них стоят слезы. Это вдовы и матери, потерявшие сыновей уже на этой войне.

Среди них замечаю мать Всеволода Петровского с портретом сына – улыбающийся парень в камуфляже ласково прижимает к себе кота. Всеволод работал журналистом в министерстве информации, военкором в министерстве обороны, а затем в бригаде «Призрак» под командованием Алексея Мозгового.

Татьяна с портретом сына каждый год в Бессмертном Полку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сын погиб 8 февраля 2015 года, - Татьяна плачет. – Выносил раненого товарища с поля боя. На следующий день после похорон ополчение двинулось на Дебальцево. Я традиционно с портретом сына в рядах Бессмертного Полка. А как иначе?

Надо сказать, что колонна Бессмертного Полка героев этой войны в Донбассе скоро будет не меньше колонны героев Великой Отечественной войны. Дети стоят с портретами своих погибших отцов и на это нельзя смотреть без слез.

Первый День Победы без Александра Захарченко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Среди участников Полка уже традиционно идет Марьяна Наумова – российская спортсменка, Чемпион мира по пауэрлифтингу.

- Я понесу портрет прадеда. Наумов Павел Осипович встретил войну пограничником и окончил её в Германии, достойно воевал, - рассказывает она. - Для меня Бессмертный Полк - это дань памяти и уважения наших предков, этих сверхлюдей из великой страны СССР и возможность для нас задуматься и быть хоть немного похожими на них и достойными их. Это уже моя 19-ая поездка в Донецк, в эту поездку количество школ, которые я посетила с начала войны и куда доставила помощь, составит сотню и мне не стыдно перед прадедом.

Марьяна Наумова прошла с портретом своего прадеда-пограничника.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Марьяна, как ты относишься к высказываниям Чулпан Хаматовой, которая пожалела несчастных фрицев? Это ведь даже не пацифизм, как хотят это преподнести, – спрашиваю девушку.

- Не вижу даже смысла обсуждать Хаматову или Украину. У нас в Москве стыдливо драпируют мавзолей, к которому в 1945 бросали знамёна побежденной Германии. А мы пройдем плечом к плечу в Бессмертном Полку и вспомним, благодаря кому живем, - отвечает она.

В голове колонны в военном авто- ветераны. Народ буквально усыпает их цветами.

До одной Победы ветеран дожил, ждет еще одну и верит - доживет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Знаете, тогда, в Великую Отечественную, я очень боялся, что погибну, не потому что трус, а потому, что тогда не узнал бы, как уничтожат Гитлера. В том, что его уничтожат, сомнений у меня не было, - говорит один из них - Сафин Усман Ибрагимович, который ушел на фронт сразу после 10 класса. – Вот теперь надеюсь дожить до нашей Победы и увидеть конец украинской клики, уничтожившей столько народа. Сомнений в том, что так и будет, нет. А вы, молодежь, должны помочь в этом. Победа будет за нами!

Рядом ребята в инвалидных колясках. Среди них – Влад Филлин, о котором рассказывала «Комсомолка». Парень получил тяжелейшее ранение в этой войне, но задался целью встать на ноги и вдохновляет своим примером других.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/707821" frameborder="0"></iframe> Бессмертный Полк в Донецке прошел с песнями Победы.Юлия АНДРИЕНКО

На плечах у папы весь парад видно.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Когда утречком глянул в окно, хотел поездку отменить. А потом подумал, как всякие еврогейцы бы обрадовались этому, и понял: надо идти. Сдаваться не в наших правилах, - хохочет парень. – Пусть празднуют день скорби те, кто проиграл. Мы же на стороне победителей и потому празднуем День Победы!

Шествие открылось выносом знамени Победы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И вот колонна Бессмертного Полка начала шествие.

Удивительное по силе эмоций чувство, к которому я, наверное, не привыкну никогда, несмотря на то, что на парад Победы хожу ежегодно. Ты ухитряешься чудом вскочить на бордюр с фотоаппаратом в руке, а мимо плывет людская река с портретами предков – цветными, черно-белыми и даже просто картонками с подписанными от руки именами. Среди них замечаю немало портретов Захарченко, Гиви, Моторолы. И в этом есть какая-то преемственность, связь поколений, которая делает этот Полк действительно Бессмертным. Людская река течет и песни «Катюша» и знакомая с детства «День Победы» сменяются криками «Ура!» и снова – песнями.

Их совсем не осталось и видеть это горько.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

У обочин стоит патруль полиции ДНР, вижу молоденькую девушку в кителе, которая буквально рыдает, не в силах совладать с собой. И она не одинока, вытирают слезы даже мужчины. Горло перехватывает, когда видишь, что вместо нескольких рядов кресел с ветеранами, в этом году остался всего один ряд, да и он неполный. Старики смотрят на проплывающий мимо людской строй, опираясь на палочки дрожащими руками и согнувшись от тяжести наград на своих парадных пиджаках, надеваемых раз в году.

В этом году Полк шел более часа, специально засекала время. И даже погода в этот раз не подвела, удивительно, но как только двинулся Полк, из-за туч выглянуло солнце и светило на протяжении всего шествия колонны.

В глазах людей - слезы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Позже, вернувшись домой, читаю новости, как в Украине хватали людей за Георгиевскую ленту и советский флаг. Как, оказывается, в Донецке только жалкая кучка людей вышла на Парад Победы. Как все это трусливые украинские СМИ тут же окрестили «победобесием» и «бряцаньем оружия».

Понимаешь, что есть какая-то параллельная вселенная, но думать о ней сегодня, в День Победы, совсем не хочется. Потому что и бряцать оружием не перестанем, и детям правду рассказывать будем, и не забудем подвиг своих дедов, а фашизм будем называть фашизмом и мириться с ним никогда не станем. На том и стоим.