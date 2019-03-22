Влад Филин: «Врачи сказали, что коляска – мой приговор. А я сказал, что встану и пойду!»

Фотографии этого парня заставили меня забыть о времени. На них красивый молодой человек упорно покорял тренажеры, отжимался на брусьях, поднимал тяжести, тогда как его ноги были неподвижны, а рядом стояла инвалидная коляска. Даже на фотографиях потрясала его спокойная уверенность в достижении результата.

Главное не сломаться изнутри - уверен он. Фото: архив Влада Филина

Родился не в рубашке, а в кольчуге

Еду знакомиться. Уже более года Влад Филин является пациентом Республиканского реабилитационного центра в Петровском районе Донецка. Здесь парня знают все. Спрашивают, кого я пришла проведать, а услышав имя Влада, несколько человек указывают его палату.

Как настоящий офицер, он готовится к моему приходу – бреется, глядя в крошечное зеркальце в палате. А когда я машинально пытаюсь ему помочь и передать полотенце, протестующе поднимает руку. А потом также самостоятельно заправляет постель и предлагает присесть.

- Все делаю сам, это принципиально, - широкой белозубой улыбкой он сглаживает возникшее замешательство. – Обслуживать себя я уж точно в состоянии. Потому что никогда на ноги не встанешь, если все время будешь ждать чужой помощи. А для меня это задача номер один.

Его инстаграм с результатами тренировок мотивирует лучше всяких слов. Фото: архив Влада Филина

Сюда, на Донбасс, Влад после Крыма приехал добровольцем в 2014 году, по-мужски пообещав: «Вы мне, гады, за Одессу ответите». Не слишком хочет вспоминать, как получил травму в 2015 году, только по-мужски скупо усмехается: «Скажем так, неудачно с кровати упал». В результате – двойной перелом позвоночника шейно-грудного отдела, перелом всех ребер, двухсторонний гемопневмоторакс, открытая черепно-мозговая травма... не слишком-то совместимый с жизнью диагноз на полстраницы.

Вот такая конструкция стоит в его позвоночнике. Фото: архив Влада Филина

Не спешите нас хоронить

А затем началась другая жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/698796" frameborder="0"></iframe> Чисто донецкий лайф-хак - занятия в бронежилете.Юлия АНДРИЕНКО

- Врачи мне говорили, что я родился не в рубашке, а в двух титановых кольчугах, если уж выжил после этого. Новая жизнь мне досталась, как подарок. Железяку на позвоночник поставили уже в Москве, - вспоминает Влад. – Но результаты успешно проведенной операции в клинике Бурденко были напрочь перечеркнуты недостаточным вниманием врачей в реабилитационном периоде, в итоге – я выжил, но из-за очень запущенных пролежней у меня начался остеомиелит - как известно, болезнь медицинской халатности. И чудом не довели до ампутации тазобедренного сустава, а это бы означало быть прикованным навеки к инвалидному креслу. В России меня признали безнадежным и не подлежащим дальнейшему лечению. Ну, нет, не на того нарвались! – сказал я и вскоре был в Донецке. Здесь в, казалось бы, небогатом реабилитационном центре, с йодиками-бинтиками из XIX века, врачи творят настоящие чудеса. Ведь самое главное – они человечны, неравнодушны к пациентам, ведь война затронула очень многих из них лично – у кого погиб отец, у кого – искалечен муж или ребенок... Я после операции в Донецке не только моментально пошел на поправку, вопреки всем прогнозам российских специалистов, но и появились все шансы встать на ноги, сейчас прогресс виден не то что с каждым днем, но и с каждым часом.

Хочу сказать, что во многих развитых странах колясочникам создают комфортные условия, это куда проще, чем ставить их на ноги. Там учат в колясках жить. У нас же стремятся к тому, чтобы человек с коляски встал. Это принципиально другой подход. Ну, и жалеть себя, заливая горе алкоголем или наркотой – не для меня. Я вообще себе говорю, что меня убили в 2015 году, а потому терять и бояться мне уже нечего. И это дарит потрясающую радость каждому новому дню жизни.

Теперь, когда мне лень тренироваться, я вспоминаю его. Фото: Геннадия Дубового

Позвоночник Влада наполовину держится на здоровенной металлической пластине, но иные здоровые люди не в состоянии сделать того, что делает он. В первую очередь с единомышленниками и волонтерами парень добился оснащения тренажерных залов центра – ведь это именно то, что дает возможность выздоравливать!

Его инстаграм с результатами тренировок мотивирует лучше всяких слов. Фото: архив Влада Филина

Раньше в тренажерном зале курили и играли в домино

- Раньше это был совершенно пустой спортзал, а пациенты здесь вовсю играли в домино и курили, - рассказывает парень, распахивая двери в один из тренажерных залов и указывая на разнообразные тренажеры. – Но мы вернули залу его истинное предназначение. В другом зале этого центра спинальники занимались на допотопных ватных матрацах, обтянутых полиэтиленом, который постоянно рвался, его «латали» скотчем, а когда матрацы разъезжались под пациентом, и он ощутимо-болезненно ударялся о твердый пол, это было опасно и переломами. Удалось оснастить зал подаренными «Международным комитетом Красного Креста» комфортными татами, а также современными тренажерами для реабилитации, в том числе даже и самодельными. В этом нам очень помог портал «Русская Весна» и лично Анастасия Михайловкая. Собственно, в свою палату я возвращаюсь только, чтобы поспать, остальное время тренируюсь.

Влада вполне можно назвать донецким Дикулем. Парень не только разработал собственную, достаточно жесткую, методику для тренировок, но и постоянно выкладывает видео своих занятий в интернете, вдохновляя успехами других людей, прикованных к коляске.

Никто не сможет тебя заставить, только ты сам.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Самое страшное, когда люди ломаются изнутри. Это страшнее, чем сломанные хребет или конечности. Когда врачи мне огласили приговор – навсегда быть прикованным к коляске, я сказал, что встану с нее. Рано или поздно, но встану, - сила воли его потрясает. - В реабилитационный центр я попал совершенно беспомощным, очень тяжело было даже из кровати на коляску без помощи перебраться. Конечно, тяжело заставить себя заниматься, когда ты не видишь результата. Первые движения в ногах у меня появились далеко не сразу и это было самое тяжелое – заниматься изо дня в день, сцепив зубы, исключительно на волевых качествах, невзирая на кажущееся отсутствие результата. А сейчас появилась чувствительность в ногах, они все сильнее болят, но эта боль меня радует. Это – оживление.

Его инстаграм с результатами тренировок мотивирует лучше всяких слов. Фото: архив Влада Филина

- Я здесь работаю более 25 лет, насмотрелась на разных пациентов, - делится со мной инструктор лечебной физкультуры Светлана Пришутова, пока Влад выполняет всевозможные упражнения, лежа на татами. – У иных при поступлении не столь тяжелая травма, есть все шансы на восстановление, но заниматься нет никакого желания. Сидят дома и ждут, что их домашние будут обслуживать, сами ни к чему не стремятся, в итоге утрачивают даже то, что было. А есть пациенты с такими тяжелыми травмами, врачи говорят – надежд никаких, а он, глянь, занимается упорно, себя не жалеет и результат появляется. Все только от человека зависит. И тут необязательно находиться в реабилитационном центре, можно и дома тренироваться. Самые элементарные упражнения, при регулярности их выполнения, принесут вскоре эффект. Главное их делать. Я уверена, что никогда не нужно отчаиваться.

Его воля просто потрясает.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Чисто донецкая реабилитация – лом, бронежилет и черенок от лопаты

Меньше, чем за год он научился сам перебираться из постели в коляску, а с нее – на тренажеры, стоять в коленоупорах, гимнастических брусьях, а еще обходиться без посторонней помощи в обслуживании себя буквально во всем – и в спортзал, и в душ, и в туалет...

Влад разработал собственную методику занятий. Несколько подходов к различным тренажерам – блочному кроссоверу, гимнастическим кольцам, брусьям, где пока неподвижные ноги должны ловить равновесие, приучаясь в будущем держать тело. Регулярные тренировки на разные группы мышц он чередует ежедневно.

- Совсем недавно груз, который я мог в состоянии поднять, был ничтожен, да я не мог даже сидеть ровно без опоры на руки, а занятия мне казались куда сложнее. Но прогресс с каждой тренировкой наступает просто на глазах. И это самая лучшая мотивация. Я применяю уже существующие методики, дополняю собственными.

Его инстаграм с результатами тренировок мотивирует лучше всяких слов. Фото: архив Влада Филина

Как раз в день моего визита здесь заканчивали канатную дорогу, позволяющую пациенту встать в полный рост, поддерживая его ремнями. На этом тоже настоял Влад. Отсутствующие в центре дорогостоящие столы с электроприводами для реабилитационной терапии заменили деревянными подиумами для занятий, которые тоже очень многое позволяют. Оказывается, ведь с помощью обычного железного лома, или даже простого деревянного черенка от лопаты можно при желании очень многое делать, было бы желание! А собственное ноу-хау Влада - некоторые упражнения он выполняет в тяжелом бронежилете.

- Сейчас его вес пока 7 кг, но в будущем буду увеличивать количество пластин, - говорит Влад, облачаясь в броник. - Так мышцы получают дополнительную нагрузку, в результате – улучшение иннервации и прогресс. После первых тренировок в броннике я отсыпался неделю, лежал пластом. Но затем мышцы постепенно привыкли. Используем все, что есть под рукой. Часто приходится что-то делать буквально «из говна и палок» - ну, или назовем это дипломатичнее, «из подручных материалов».

Донецкое ноу-хау - тренировка в бронежилете. Фото: Геннадий Дубовой

Главное – не сломаться изнутри

- Большинство людей, попавших в коляску, ставят на себе крест. Вижу это сплошь и рядом. Они ждут посторонней помощи, окунаются с головой в жалость к себе, несчастным, и это болото их затягивает, - признает парень. – Бухать и жалеть себя – это, конечно, легче, чем ежедневно заниматься в спортзале. Есть печальная статистика – среди таких, как я, только один человек из десяти пытается заниматься и вставать на ноги. Конечно, хорошо бы, если бы у нас в Республике была развита психологическая служба для раненых бойцов, ее специалисты могли бы помочь не терять раненым веру в себя. Увы, пока об этом можно только мечтать. Подобной службы у нас нет даже на шестом году войны. Так же плохо обстоят дела со специалистами по реабилитации. Что греха таить, многие отсюда просто уехали.

Отсутствие ремонта не мешает творить чудеса донецким врачам.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

При этом Донецкий реабилитационный центр по праву можно считать уникальным – это колоссальный опыт поднимания на ноги поломанных шахтеров, уход и лечение, полноценное питание, врачи – энтузиасты и асы своего дела, громадное физиотерапевтическое отделение, масса спортзалов с тренажерами. Вот только многие тренажеры и электроприборы 70-80х годов, чудом еще работают... А наш бассейн очень давно стоит без воды. Да и срок пребывания здесь ограничивается месяцем, а другой альтернативы не только в Донецке, но по сути и по всей России-то нет. Кстати, сам центр находится в прифронтовой зоне.

- В ночной тишине мы в палатах слышим не только артиллерию, но даже и трескотню автоматов, - говорит Влад. – Бывает, иногда падает рядом такое тяжелое, что срабатывают сигнализации машин в больничном дворе. Тем не менее, сюда даже сейчас приезжают пациенты из мирной России, понимая, что центр дает надежду встать на ноги.

Мог бы помочь другим

Беседуя с Владом, я буквально ощущаю его мощную энергетику, ни суеты, ни истерик, ни жалоб. Такой не только сам на ноги встанет, но и других поднимет, можно не сомневаться. Говорю ему о своей идее – он мог бы помогать другим раненым и вытаскивать ребят на собственном примере.

- А я сейчас как раз этим и занят. Будем выходить с этой инициативой на Дениса Пушилина. Веду активную переписку с общественниками, волонтерами и надеюсь у нас получится, - не перестает удивлять он меня. Многие врачи с интересом за моей методикой наблюдают. Мы делимся опытом и с Ярославом Лисобеем – председателем Донецкой организации инвалидов «Новая жизнь». Но у них немножко другая направленность – они занимаются колясочниками. А я – выздоравливающий! Я сказал, что с коляски обязательно встану, я в ней не намерен оставаться. Тут одно из двух – или я себя занятиями добью, или встану, другого не дано. Поэтому мое направление несколько в ином – шаг за шагом становиться все более самостоятельным и в конце концов встать на собственные ноги. Баскетбол в инвалидной коляске? Замечательно! Но я бы хотел снова бегать с мячом сам.

Такой не только встанет сам на ноги, но и других поднимет. Фото: архив Влада Филина

К слову, спортом он занимался с самого детства – сейчас особенно пригодились ушу, карате, айкидо. Навыки из детства неожиданно ярко всплывают в памяти.

- Например, дыхательная гимнастика Цигун из ушу здорово помогает справляться с судорогами ног, которые мешают двигательной активности. А я в юности недооценивал эти упражнения, - рассказывает Влад. – Ну и о мотивации в последнее время мне известно куда больше, чем хотелось бы. Откуда я черпаю внутренние силы, я и сам не знаю. Возможно, причина в том, что я еще застал офицерское воспитание в СССР – занимался в школе ДОСААФ. Нас там с детства учили не только военно-прикладным вещам, но и - не сдаваться, вести людей за собой личным примером, быть в ответе за других... Это то, чего так не хватает сегодняшним детям.

Школа ДОСААФ воспитала мужество и умение бороться. Фото: архив Влада Филина

Влад выполняет свою ежедневную тренировку, мышцы мощно ходят под его футболкой. А я смотрю и не знаю, есть ли такие тренажеры, которые воспитывают такую волю, такую веру в себя? И хочется, чтобы Влада услышали наши депутаты, чиновники и все, кто мог бы помочь скорейшему восстановлению раненых ребят.

P.S. Часто говорящие намного больше, чем его слова, фото и видео его занятий можно увидеть в Инстаграме «Шаги к победе» по адресу www.instagram.com/steps4victory - там же и его мысли о выздоровлении, о мотивации, о жизни... Если у вас есть вопросы, или хотите помочь моральной поддержкой, советом, а может быть, даже и делом – не стесняйтесь, пишите, он всегда отвечает.