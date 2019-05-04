2019-05-04T16:34:19+03:00
Происшествия

В Буденновском районе Донецка на кладбище подорвалась женщина

Состояние пострадавшей стабильно-тяжелое и она находится в реанимации
Юлия АНДРИЕНКОНикита МАКАРЕНКОВ
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Кладбища Донецка таят опасные сюрпризы даже в тылу.Кладбища Донецка таят опасные сюрпризы даже в тылу.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Вчера, 3 мая, днем на донецком кладбище на растяжке подорвалась женщина.

Инцидент произошел возле железнодорожных путей на Новодевичьем (Южном) кладбище. Стоит отметить, что это тыловой район Донецка, куда всегда спокойно ходили люди.

О женщине известно, что ей 69 лет и она пришла убрать могилки родных. Пострадавшая получила многочисленные осколочные ранения.

Свидетели говорят о том, что слышали на кладбище взрыв большой мощности, а затем видели машины МЧС и "Скорой помощи".

Источник "Комсомольской правды" в медучреждении подтвердил эту информацию. Пострадавшая действительно находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии с множественными минно-осколочными ранениями.

Завтра у православных христиан поминальный день. Очень многие приезжают издалека, чтобы проведать могилки родных и близких.

Два кладбища в Донецке по-прежнему остаются опасными для посещений. Об этом сообщают в государственном предприятии «Ритуал».

- «Иверское» кладбище в Киевском районе по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15-Застанционный» в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов остаются не рекомендованными для посещений, - говорят в администрации предприятия.

Однако, несмотря на рекомендации, люди не перестают посещать могилки своих родственников.

- Люди все равно рискуют. Но мы не можем им запретить, - говорит сотрудница предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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