В Буденновском районе Донецка на кладбище подорвалась женщина

Вчера, 3 мая, днем на донецком кладбище на растяжке подорвалась женщина.

Инцидент произошел возле железнодорожных путей на Новодевичьем (Южном) кладбище. Стоит отметить, что это тыловой район Донецка, куда всегда спокойно ходили люди.

О женщине известно, что ей 69 лет и она пришла убрать могилки родных. Пострадавшая получила многочисленные осколочные ранения.

Свидетели говорят о том, что слышали на кладбище взрыв большой мощности, а затем видели машины МЧС и "Скорой помощи".

Источник "Комсомольской правды" в медучреждении подтвердил эту информацию. Пострадавшая действительно находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии с множественными минно-осколочными ранениями.

Завтра у православных христиан поминальный день. Очень многие приезжают издалека, чтобы проведать могилки родных и близких.

Два кладбища в Донецке по-прежнему остаются опасными для посещений. Об этом сообщают в государственном предприятии «Ритуал».

- «Иверское» кладбище в Киевском районе по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15-Застанционный» в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов остаются не рекомендованными для посещений, - говорят в администрации предприятия.

Однако, несмотря на рекомендации, люди не перестают посещать могилки своих родственников.

- Люди все равно рискуют. Но мы не можем им запретить, - говорит сотрудница предприятия.