Утро выходного дня выдалось в Донецке громким. Гулкие бахи, кажется, раздавались со всех сторон. И снова, как в 2014 году, народ потянулся в "Перекличку".

Оказывается, громко было почти во всех районах Донецка, даже в центре. Пока мир обсуждает очередные перлы Зеленского, украинские вояки лупят по мирным районам Донбасса.

Два поселка в северном пригороде и на западной окраине Донецка – Минеральное и Трудовские – оказались сегодня утром под минометным огнем украинских военных. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 05:15 и 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям от населенных пунктов Марьинка и Авдеевка по поселкам Трудовские и Минеральное, – говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что всего было выпущено 12 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Данные о жертвах и повреждениях уточняются.

Ранее сообщалось, что в минувшие сутки ВСУ обстреляли пригород и окраины Донецка, а также Докучаевск. Всего было выпущено более 130 боеприпасов, в том числе 152-мм артснаряды и противотанковые управляемые ракеты.

А в преддверии Дня Победы, да еще после обнародования исторического указа Владимира Путина об упрощенной процедуре получения российского гражданства, дончане, наученные горьким опытом, тишины не ждут уже.