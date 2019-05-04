Окраины Донецка оказались снова под огнем украинских боевиков
Утро выходного дня выдалось в Донецке громким. Гулкие бахи, кажется, раздавались со всех сторон. И снова, как в 2014 году, народ потянулся в "Перекличку".
Оказывается, громко было почти во всех районах Донецка, даже в центре. Пока мир обсуждает очередные перлы Зеленского, украинские вояки лупят по мирным районам Донбасса.
Два поселка в северном пригороде и на западной окраине Донецка – Минеральное и Трудовские – оказались сегодня утром под минометным огнем украинских военных. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В 05:15 и 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям от населенных пунктов Марьинка и Авдеевка по поселкам Трудовские и Минеральное, – говорится в сообщении.
В представительстве добавили, что всего было выпущено 12 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Данные о жертвах и повреждениях уточняются.
Ранее сообщалось, что в минувшие сутки ВСУ обстреляли пригород и окраины Донецка, а также Докучаевск. Всего было выпущено более 130 боеприпасов, в том числе 152-мм артснаряды и противотанковые управляемые ракеты.
А в преддверии Дня Победы, да еще после обнародования исторического указа Владимира Путина об упрощенной процедуре получения российского гражданства, дончане, наученные горьким опытом, тишины не ждут уже.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»