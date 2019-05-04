Украина выпустила 130 боеприпасов по территории ДНР только за сутки
Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 130 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило семь раз, – заявил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 134 единицы.
Якубов добавил, что обстрелам со стороны украинских войск подверглись поселки Жабичево и Минеральное, а также села Спартак и Веселое, расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка. Кроме того, под огнем украинских силовиков оказался Докучаевск.
Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
ИСТОЧНИК KP.RU