2019-05-04T10:41:51+03:00
Политика

Украина выпустила 130 боеприпасов по территории ДНР только за сутки

При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 мм, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), вооружение БМП и БТР, гранатометы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Война Украине необходима. Фото: dnews.dn.uaВойна Украине необходима. Фото: dnews.dn.ua
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Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 130 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило семь раз, – заявил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 134 единицы.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны украинских войск подверглись поселки Жабичево и Минеральное, а также села Спартак и Веселое, расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка. Кроме того, под огнем украинских силовиков оказался Докучаевск.

Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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