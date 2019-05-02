Работающие нотариусы ДНР: полный список адресов и контактов

Жители Донецкой Народной Республики вплотную занялись сбором документов на российский паспорт и начали выстраиваться в очереди в нотариусы ДНР. Все копии, которые необходимо предоставлять в миграционную службу, нужно заверить у нотариуса. А документы на украинском языке предварительно перевести на русский (такую услугу предоставляют нотариусы и бюро переводов).

Только в Донецке нотариусов больше тридцати. По всей Республике – больше семидесяти. Кстати, за свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой (за страницу) нотариусы берут 100 рублей. За свидетельствование верности копий документов и выдержек из них (за страницу) до 10 страниц - 10 рублей за страницу. За документ более 10 страниц – 300 рублей за документ.

Нотариусы в Донецке

1.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, д. 110

Контактные номера: (071) 338-87-58; (050) 178-18-78

2.

Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, пр-т Мира, д. 55

Контактные номера: (071) 318-89-73; (099) 768-62-06; (062) 338-78-22

3.

Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Данилевского, д. 4

Контактные номера: (071) 331-46-55; (099) 456-18-81

4.

Адрес: г. Донецк, Кировский р-н, ул. Петровского, д. 99

Контактные номера: (071) 361-66-09

5.

Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, ул. Набережная, д. 137 А

Контактные номера: (071) 312-16-77; (050) 634-44-32

6.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 104, кв. 23

Контактные номера: (071) 336-11-67; (050) 950-22-11

7.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пер. Орешкова, д. 16

Контактные номера: (071) 304-81-13; (062) 304-23-89; (095) 514-06-94

8.

Адрес: г. Донецк, Петровский р-н, пл. Петровского, д. 1

Контактные номера: (071) 322-98-24; (062) 313-70-44

9.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, пер. Россини, д. 8

Контактные номера: (071) 321-90-57; (062) 387-57-08; (062) 345-11-68; (095) 531-87-55

10.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Челюскинцев, д. 192 кв. 1

Контактные номера: (071) 328-21-23; (062) 304-77-60; (050) 642-58-74

11.

Адрес: г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Воровского, д. 9

Контактные номера: (071) 320-48-90; (050) 285-95-09

12.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Гурова, д. 9 кв. 1

Контактные номера: (071) 305-62-32; (062) 345-05-23; (050) 348-14-37

13.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 125А

Контактные номера: (071) 323-06-25; (062) 304-43-53

14.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 6

Контактные номера: (071) 348-21-11; (066) 348-21-11

15.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Освобождения Донбасса, д. 6 кв. 68

Контактные номера: (071) 303-48-10; (066) 394-16-13; (062) 311-02-01

16.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, б-р Шевченко, д. 6

Контактные номера: (071) 367-72-78; (050) 328-13-06

17.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 55 кв. 1

Контактные номера: (071) 312-07-77

18.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Кобозева, д. 12

Контактные номера: (071) 371-49-39; (050) 299-62-77

19.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Челюскинцев, д. 155

Контактные номера: (071) 312-16-79; (050) 613-57-13

20.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 74

Контактные номера: (071) 319-83-39; (050) 600-93-68

21.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Гринкевича, д. 7

Контактные номера: (071) 317-17-30; (062) 337-14-82; (050) 508-29-21

22.

Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, б-р Шахтостроителей, д. 5

Контактные номера: (071) 319-01-45; (062) 382-87-15; (050) 473-39-98

23.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Щорса, д. 29

Контактные номера: (071) 324-73-08; (050) 042-25-12

24.

Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Антропова, д. 27

Контактные номера: (071) 331-51-45; (071) 376-68-52

25.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Титова, д. 7

Контактные номера: (071) 303-21-82; (050) 525-92-29

26.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, пр-т Панфилова, д. 21, корп. 7 (оф. 157)

Контактные номера: (071) 319-80-62; (050) 566-01-52

27.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, ул. Университетская, д. 90

Контактные номера: (071) 312-29-36; (095) 698-73-95

28.

Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Полоцкая, д.8 кв. 31

Контактные номера: (071) 357-04-01; (066) 585-72-75; (062) 223-39-39

29.

Адрес: г. Донецк, Ленинский р-н, пр-т Ленинский, д. 26

Контактные номера: (071) 321-98-38

30.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, д. 32

Контактные номера: (071) 334-98-47; (095) 405-53-98

31.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, пр-т Киевский, д. 4

Контактные номера: (071) 321-94-22; (062) 386-30-71; (050) 326-62-31

32.

Адрес: г. Донецк, Киевский р-н, ул. Артема, д. 151

Контактные номера: (071) 320-49-80; (050) 176-89-05

33.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, д. 110, кв. 61

Контактные номера: (071) 317 82 20; (095) 515-65-59

34.

Адрес: г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Октября, д. 25

Контактные номера: (071) 320-48-51; (062) 338-27-80

35.

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т 25-летия РККА, д. 4а, кв. 1

Контактные номера: (071) 313-05-11; (095) 085-63-01; (062) 385-35-60

36.

Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Литке, д. 8

Контактные номера: (071) 316-96-37; (062) 222 41-23; (099) 054-49-95

Нотариусы в Макеевке

1.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, пр-т Генерала Данилова, д. 61/1, кв. 14

Контактные номера: (071) 318-00-29; (095) 101-00-08; (050) 136-72-40

2.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Донецкая, д. 41/19, кв. 4

Контактные номера: (071) 317-82-99; (095) 916-36-74; (0623) 22-19-75

3.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Ленина, д. 53/26

Контактные номера: (071) 312-51-78; (0623) 22-27-89; (050) 347-45-00

4.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Ленина, д. 55

Контактные номера: (071) 300-01-09

5.

Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н, ул. Ленина, д. 155

Контактные номера: (071) 318-12-82; (099) 292-47-23; (0623) 22-55-45

6.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Плеханова, д. 14, кв. 2

Контактные номера: (071) 321-99-04

7.

Адрес: г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Ермощенко, д. 6

Контактные номера: (071) 378-41-97; (050) 644-25-61

8.

Адрес: г. Макеевка, Советский р-н, ул. Кирова, д. 55

Контактные номера: (071) 372-12-57; (099) 657-89-51

9.

Адрес: г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Малиновского, д. 36

Контактные номера: (071) 315-76-04

10.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Ленина, д. 100, кв. 16

Контактные номера: (071) 317-82-75; (0623) 76-76-3; (050) 523-83-81

11.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Ленина, д. 55

Контактные номера: (071) 412-05-98; (0623) 22-18-65; (050) 730-70-49

12.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Плеханова, д. 14 (оф. 12)

Контактные номера: (071) 317-82-02; (0623) 28-51-79; (050) 580-44-44

13.

Адрес: г. Макеевка, Горняцкий р-н, пр-т Генерала Данилова, д. 61/1, кв. 14

Контактные номера: (071) 318-00-16; (095) 101-00-08; (095) 310-97-36

14.

Адрес: г. Макеевка, Советский район, 2-й микрорайон, д. 8, кв. 32

Контактные номера: (071) 318-32-71; (095) 158-05-16; (066) 961-40-14

15.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Ленина, д. 56, кв. 2

Контактные номера: (071) 317-82-03; (050) 583-30-27

16.

Адрес: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Плеханова, д. 14, кв. 7

Контактные номера: (071) 317-80-65; (050) 973-06-02

Нотариусы в Амвросиевке

1.

Адрес: г. Амвросиевка, ул. Розы Люксембург, д. 20

Контактные номера: (071) 317-51-63; (06259) 2-25-84

2.

Адрес: г. Амвросиевка, ул. Ленина, д. 8/6

Контактные номера: (071) 381-36-47; (06259) 2-22-70

Нотариусы в Горловке

1.

Адрес: г. Горловка, Центрально-Городской р-н, ул. Рудакова, д. 76

Контактные номера: (071) 311-26-99; (071) 311-91-73; (06242) 2-82-50

2.

Адрес: г. Горловка, Центрально-Городской р-н, ул. Герцена, д. 22, кв. 21

Контактные номера: (071) 316-75-96; (0624) 52-70-00

3.

Адрес: г. Горловка, Центрально-Городской р-н, пр-т Ленина, д. 14, пом. 13

Контактные номера: (071) 306-00-75; (099) 770-70-30

Нотариусы в Енакиево

1.

Адрес: г. Енакиево, пр-т Ленина, д. 56

Контактные номера: (071) 317-71-04; (066) 866-95-85

Кировский городской нотариальный округ

2.

Адрес: г. Кировское, ул. Театральная, д. 8, кв. 16

Контактные номера: (071) 308-09-55; (06250) 6-19-89; (050) 98-62-201

Нотариусы в Снежном

1.

Адрес: г. Снежное, ул. Гагарина, д. 36

Контактные номера: (071) 452-92-27

Нотариусы в Торезе

1.

Адрес: г. Торез, пр-т Гагарина, д. 17/16

Контактные номера: (071) 337-38-38

2.

Адрес: г. Торез, ул. Энгельса, д. 79

Контактные номера: (071) 320-09-23; (06254) 3-62-38; (066) 050-26-74

Нотариусы в Иловайске

1.

Адрес: г. Иловайск, пер. Лермонтова, д. 1

Контактные номера: (071) 318-28-11; (06257) 2-10-00; (050) 998-26-28

Нотариусы в Харцызске

1.

Адрес: г. Харцызск, микрорайон Металлургов, д. 10

Контактные номера: (071) 319-62-17; (06257) 4-28-69

2.

Адрес: г. Харцызск, ул. Краснознаменская, д. 178/50

Контактные номера: (071) 331-15-67; (06257) 4-47-80; (06257) 7-67-21

Нотариусы в Шахтерске

1.

Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 51, кв. 19

Контактные номера: (071) 320-05-25; (050) 530-99-50; (06255) 4-51-90

2.

Адрес: г. Шахтерск, микрорайон 7, корпус 4

Контактные номера: (071) 320-01-54; (095) 200-82-00; (06255) 4-57-56

3.

Адрес: г. Шахтерск, ул. Суворова, д. 37, кв. 3

Контактные номера: (071) 645-38-39; (050) 925-96-46

Государственные нотариальные конторы

1. Донецк

Адрес: г. Донецк, пр-т Ильича, д. 17в

Контактные номера: (071) 808-98-98

2. Макеевка

Адрес: г. Макеевка, ул. Московская, д. 2

Контактные номера: (071) 454-16-38

3. Харцызск

Адрес: г. Харцызск, ул. Сергея Лазо, д. 17

Контактные номера: (071) 318-09-17; (06257) 75-0-59

4. Ясиноватая

Адрес: г. Ясиноватая, ул. Некрасова, д. 17

Контактные номера: (071) 316-96-39; (06236) 42-1-72

5. Снежное

Адрес: г. Снежное, ул. Декабристов, д. 16

Контактные номера: (071) 405-69-89

6. Новоазовск

Адрес: г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 30

Контактные номера: (071) 407-99-32

7. Старобешево

Адрес: пгт. Старобешево, ул. Ангелиной Паши, д. 8а

Контактные номера: (071) 348-33-92; (06253) 2-27-35

Республиканский нотариальный архив Министерства юстиции Донецкой Народной Республики

Адрес: г. Донецк, Калининский р-н, ул. Нижнеудинская, д. 3

Контактные номера: (062) 297-13-11