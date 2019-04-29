Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Новошахтинске

Центр выдачи паспортов России жителям Луганской народной республики (ЛНР) открылся в Новошахтинске в Ростовской области.

-Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов, — заявил представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Алзинов.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений по упрощенному предоставлению всем гражданам Украины российского гражданства в настоящее время нет.

По словам Пескова, на повестке дня у российского президента Владимира Путина действительно есть такой вопрос, но конкретики по нему пока нет.

- Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня, о таком вопросе думают, но пока таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось, — сказал Песков.

Напоминаем, Указ президента РФ об упрощенном получении гражданства жителями ДНР и ЛНР, который многие уже прозвали историческим, был подписан 24 апреля.