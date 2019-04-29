2019-04-29T16:23:21+03:00
Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Новошахтинске

Работать он будет в тестовом режиме
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
Поделиться:
Завтра откроется пункт для получения паспортов жителями ДНР. Фото: novorosinform.orgЗавтра откроется пункт для получения паспортов жителями ДНР. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

Центр выдачи паспортов России жителям Луганской народной республики (ЛНР) открылся в Новошахтинске в Ростовской области.

-Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов, — заявил представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Алзинов.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений по упрощенному предоставлению всем гражданам Украины российского гражданства в настоящее время нет.

По словам Пескова, на повестке дня у российского президента Владимира Путина действительно есть такой вопрос, но конкретики по нему пока нет.

- Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня, о таком вопросе думают, но пока таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось, — сказал Песков.

Напоминаем, Указ президента РФ об упрощенном получении гражданства жителями ДНР и ЛНР, который многие уже прозвали историческим, был подписан 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Взрыв а шахте «Схидкарбон» в Донбассе: родственники горняков, которые находятся под завалами, держатся вместе – горе объединяет людей
Наш источник, который находится непосредственно на шахте «Схидкарбон», где вчера взорвался метан, рассказал «Комсомолке» что на данный момент происходит на месте трагедии [видео]
Новости 24