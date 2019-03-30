"Рожать скоро будем в поле!": после трагической смерти роженицы и ее ребенка в Авдеевке закрывают единственный роддом

С 1 апреля в Авдеевке приостанавливается работа единственного роддома. Новость эта не была неожиданной. Случилось это после двойной смерти, произошедшей здесь 22 марта, когда при родах умерла сама роженица и ее ребенок.

- Беременность протекала просто отлично. Проблем не было вообще. Изумительно чувствовали себя и она, и малыш. Все УЗИ, анализы - всё было у них замечательно. В четверг в 22:30 она мне позвонила и сказала, что у неё отошли воды. В 23:30 они с мужем уже были в роддоме, - рассказывает сестра погибшей.

Что случилось дальше и почему не удалось спасти Карину и ее малыша предстоит ответить следствию. Маленький город бурлит и возмущается этим событием.

Главный врач авдеевской больницы Ирина Лагода подчеркнула, что о результатах проведённого служебного расследования будет сообщено дополнительно.

- Мы не сообщаем никакой информации вовсе не от нежелания поделиться с общественностью какими-то данными. Я не могу разглашать никаких деталей, учитывая требования ст. 222 КПК Украины о прямом запрете разглашать любые сведения досудебного расследования без соответствующего письменного разрешения в том объеме, в котором признают возможным представители правоохранительных органов, - отметила она.

Когда-то в бытность свою медиком, я не только проходила практику, но и рожала в этой больнице. Градообразующее предприятие Авдеевский коксохимический завод оказывало всяческую поддержку городу и больнице, в том числе. Сотни врачей, современное оборудование, многие из специалистов приезжали в Авдеевку из Донецка, находя комфортным наш небольшой городок.

Посудите сами: прекрасные дороги, горячая вода, отопление гораздо дешевле, чем в других городах Донецкой области, а областной центр в 15 минутах езды.

Но все изменилось после того, как Авдеевку «освободили». Почему-то теперь там некому работать и, когда единственный врач-гинеколог ушла в отпуск после трагического случая, родом вовсе закрыли.

Работа акушерско-гинекологического отделения Авдеевской центральной городской больницы будет приостановлена уже в ближайший понедельник - 1 апреля, сообщает местный сайт.

По словам заведующей медучреждением, к данной мере прибегнут вынужденно. Деятельность всего отделения приостанавливается, потому что единственный врач-гинеколог Светлана Хомченко уходит в отпуск.

- По согласованию с областным управлением здравоохранения, областным акушером-гинекологом и главным врачом Селидовской горбольницы все женщины из Авдеевки будут получать медицинскую помощь по профилю “Акушерство и гинекология” в Селидовской ЦГБ, - рассказала Ирина Лагода.

Главврач также сообщила, что по вопросу нехватки квалифицированных кадров в горбольнице регулярно обращается с заявками в Министерство здравоохранения. И периодически на месяц в командировку из разных областей в Авдеевку приезжают акушеры-гинекологи.

- К сожалению, несмотря на все наши усилия, желающих постоянно работать акушером-гинекологом в прифронтовом городе пока не найдено, - резюмировала Лагода.

К слову, Селидово находится в 42 км от Авдеевки, каким образом туда будут добираться будущие мамочки, которые посещают женскую поликлинику через день, неизвестно. Тем временем Украина тратит несколько миллионов в День на войну в Донбассе. Это важнее для нищей страны. А простому украинцу опять скажут, де, так надо, а то не равен час Россия нападет, сидите и не возмущайтесь.

- Все идет к тому, что в европейской Украине мы скоро в поле будем рожать, - в сердцах говорит мне по телефону одна из будущих авдеевских мамочек. – Раньше мы горя не знали – в считанных минутах был Донецк и любые клиники на выбор. Теперь беременным туда не добраться. Зато Порошенко в очередной раз похвастается, что у нас самая мощная армия Европы. А то, что эта армия по сути ведет к геноциду собственного народа, как водится, упомянуть забудут.