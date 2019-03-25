2019-03-25T14:57:58+03:00
Происшествия

В Авдеевке во время родов скончались мать и младенец

Не пережила родов в роддоме Авдеевки беременная местная жительница, а ее маленькая дочь от первого брака осталась сиротой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Карина накануне родов выглядела счастливой и здоровой. Фото: avdeevka.cityКарина накануне родов выглядела счастливой и здоровой. Фото: avdeevka.city
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Экстраординарный случай произошёл в пятницу, 22 марта, в подконтрольной украинской власти Авдеевке.

По словам знакомых покойной, в четверг около полуночи роженицу доставили в родильный дом Авдеевской центральной городской больницы. Буквально через несколько часов, уже ранним утром в пятницу стало известно, что произошло непоправимое: смерть забрала сразу две жизни - и мамы и ребёнка, сообщает местный сайт.

Резонансным происшествием уже занялись правоохранительные органы Авдеевки.

Кто виноват в смерти 31-летней женщины и её младенца - выяснится в ходе следствия.

В городском отделении полиции сообщили, причина смерти будет установлена после того, как станут известны результаты судебно-медицинской экспертизы, которая уже проводится.

В данное время осуществлён весь комплекс первоначальных следственных действий. Правоохранители собрали необходимые материалы, которые впоследствии могут стать доказательной базой в ходе расследования.

Отметим, согласно информации, указанной на Фейсбук-странице умершей роженицы, она работала в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Её супруг, который потерял сразу двоих самых близких людей, является действующим сотрудником Авдеевского отделения полиции, и сейчас пребывает в шоковом состоянии.

Его коллеги утверждают, что два дня назад беременная Карина Семёнова приходила в гости - девушка чувствовала себя нормально, выглядела здоровой и счастливой.

Кроме того, сиротой осталась несовершеннолетняя дочь умершей роженицы от первого брака.

Местным журналистам сайта дозвониться врачу акушеру-гинекологу Светлане Хомченко, которая руководила процессом фатальных родов, не удалось.

Главврач АЦГБ Ирина Лагода пообещала дать комментарии по данному делу в понедельник.

- Мы вернёмся к этому вопросу в понедельник. У нас будет больше информации, и мы сможем дать более детальный и серьёзный комментарий относительно этого случая. Никто не будет делать из этого тайны. А пока рано что-то говорить, - отметила руководитель медучреждения.

Не спешу делать выводы из одного случая, но состояние медицины в постмайданной Украине давно кричит: "Караул!" А очередные кандидаты на пост гаранта обещают маленькому украинцу вернуть Крым и Донбасс, вместо повышения уровня жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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