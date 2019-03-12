Жители республик Донбасса не хотят участвовать в выборах президента Украины

Дончане и луганчане не хотят участвовать в выборах гаранта. Они не будут голосовать ни за нынешнего президента, ни за новую кандидатуру. Такой прогноз «Комсомолка» сделала две недели назад. И вот первое тому подтверждение.

- За три недели до дня голосования менее 4% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) изменили место голосования. Мы отмечаем, что это крайне тревожная тенденция, – сообщил на пресс-конференции генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. - По официальным данным насчитывается 1 миллион 560 тысяч переселенцев и из них 1 миллион 300 тысяч человек – это граждане, имеющие право голоса. Если такие низкие темпы будут сохраняться и дальше, то мы можем потерять от 1 до 2 миллионов избирателей.

Поясню, под «изменением места голосования» речь фактически идет о процедуре предварительной регистрации. До 25 марта жители республик Донбасса, имеющие справку переселенца, должны прийти в «свое» (по месту регистрации на Украине) отделение ведения реестра избирателей. Там после регистрации им дадут избирательное удостоверение для голосования 31 марта.

То есть времени у переселенцев, желающих поучаствовать в выборах, осталось еще меньше – всего-то полторы недели. Пока зарегистрировалось 55 тысяч человек. 19 февраля таковых было 11 тысяч. Это из 1 миллиона 300 тысяч – такую цифру озвучил Алексей Кошель. Действительно, катастрофа.

В списке претендентов на пост президента Украины 39 кандидатов, поэтому длина бюллетеня будет 80 сантиметров. Фото: kievcity.gov.ua

Причем, на самом деле количество потенциальных избирателей из ДНР и ЛНР значительно больше. По данным Центризбиркома Украины в республиках Донбасса сейчас проживают 2 миллиона 800 тысяч совершеннолетних жителей. Право голоса имеют даже те из них, кто не оформлен в качестве переселенца. Достаточно пройти регистрацию в любом отделении ведения реестра в Донецкой и Луганской областях.

Кошель призвал к массовой разъяснительной работе с дончанами и луганчанами. Но «самая лучшая» агитация сейчас на линии фронта – обстрелы продолжаются, несмотря на объявленное весеннее перемирие.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова каждый день общается с жителями Республики и хорошо знает их настроения.

- Могу сделать вывод, что наши граждане не намерены участвовать в выборах президента Украины, - сказала «Комсомолке» Дарья Васильевна. - Связано это с тем, что на территории Донбасса уже несколько лет продолжается вооруженный конфликт, а украинское правительство не предпринимает никаких мер по урегулированию ситуации. Многие граждане Донецкой Народной Республики хорошо помнят, что украинская власть сделала за эти годы. Им не нужны эти выборы. Мы уже давно все вместе строим свое правовое государство.

Напомним, 31 марта пройдут очередные выборы президента Украины. После 8 марта из 44 кандидатов осталось 39. Их всех включат в список для голосования.