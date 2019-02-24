Зачем жителей Донецка зовут на выборы президента Украины

Президентская гонка на Украине вошла в горячую стадию. И Донбасс сейчас в центре внимания не только из-за войны. В регионе проживают 14% всех украинских избирателей – 4 миллиона 920 тысяч. В Донецкой области - 3 миллиона 200 тысяч, в Луганской - 1 миллион 720 тысяч. Причем больше половины из них (57%) находятся на… неподконтрольной Киеву территории – в ДНР и ЛНР. На Украине спустя пять лет после «победы» Майдана вспомнили, что дончане и луганчане тоже имеют право голоса. А до этого киевские власти равняли этих людей с землей снарядами. Загнали в резервацию - возвели границу, устроили экономическую блокаду и лишили возможности получать пенсии, пособия и документы.

ПЕРЕСЧИТАЛИ ПОГОЛОВНО

Пять лет Киев правдами и кривдами открещивался от соотечественников. И тут вдруг воспылал к ним любовью и даже позвал на выборы самого президента. Причем заранее поголовно сосчитал всех взрослых дончан и луганчан. В Донецке, к примеру, 671 396 жителей имеют право голоса, в Луганске – 341 472, в Макеевке – 287 552, Горловка – 202 034… Хотя президент Петр Порошенко своим указом от 7 февраля признал эти города и другие населенные пункты республик «временно оккупированными».

На территории ДНР и ЛНР выборы президента Украины не могут пройти в принципе – Минские соглашения Киев так и не выполнил. Зато жителей республик приглашают съездить в турне на «ту сторону». Правозащитники уже успели опросить пересекавших пункты пропуска дончан, собираются ли они участвовать в выборах «гаранта». Лишь каждый четвертый из 900 респондентов выразил желание приехать на избирательный участок. На удивление пожилых людей эта тема интересовала меньше всего. Хотя пенсионеры считаются самым активным электоратом. Впрочем, после испытаний с получением выплат у них и отношение к киевской власти соответственное.

- Здрасьте, вспомнил о нас Порошенко, – пенсионерка Валентина Петровна из Зугрэса возмутилась после моего вопроса об участии в выборах. – Пусть сначала сделает так, чтобы я не «моталась» каждые два месяца на их сторону за своей пенсией. А потом я еще подумаю.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова каждый день общается с жителями Республики и хорошо знает их настроения.

- Могу сделать вывод, что наши граждане не намерены участвовать в выборах президента Украины, - сказала «Комсомолке» Дарья Васильевна. - Связано это с тем, что на территории Донбасса уже несколько лет продолжается вооруженный конфликт, а украинское правительство не предпринимает никаких мер по урегулированию ситуации. Многие граждане Донецкой Народной Республики хорошо помнят, что украинская власть сделала за эти годы. Им не нужны эти выборы. Мы уже давно все вместе строим свое правовое государство. Согласно Конституции Республики каждый гражданин, достигший совершеннолетия, имеет право на волеизъявление. И ДНР, как правовое государство, не может препятствовать своему собственному законодательству.

АВАКОВ ЗАПОДОЗРИЛ НЕЛАДНОЕ

Так зачем же в Киеве зовут жителей республик Донбасса на выборы?

- Петру Порошенко важно продемонстрировать Европе приверженность демократическим нормам. Подчеркнуть, что в Донбассе проживают граждане Украины. Хотя я не верю, что он делает это искренне, без тайного умысла, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

О том, что не все так просто со списками избирателей с неподконтрольной территории Донбасса заговорили на Украине буквально сразу после старта избирательной кампании.

- Мы зафиксировали за три недели января увеличение в шесть раз количества людей, которые приходят с «оккупированных» территорий и переписывают место голосования на другое. Это хорошо или плохо? Думает кто о голосовании или это схема, которую нам предлагает один из кандидатов, – написал в Twitter глава МВД Арсен Аваков.

Министр внутренних дел на этих выборах ведет свою игру – против Порошенко. Хотя и строит из себя образ нейтрального наблюдателя, следящего за соблюдением закона. И в заигрывании с переселенцами Аваков заподозрил некий интерес Порошенко.

Хитрость властей заключается в процедуре предварительной регистрации. До 25 марта жители республик, имеющие справку переселенца, должны прийти в «свое» (по месту регистрации на Украине) отделение ведения реестра избирателей. Оно находится в здании городской и районной администрации. Там им дадут избирательное удостоверение для голосования 31 марта.

У дончан, не оформивших справку ВПЛ, все значительно «проще». Они могут пройти регистрацию в любом отделении ведения реестра в Донецкой и Луганской областях. Но только там, где собираются потом голосовать. Представьте, что для участия в выборах вам нужно специально дважды съездить на Украину. Даже если вы «упертый» украинец, вам это надо?

Не случайно, что пока только 11 тысяч жителей республик Донбасса прошли регистрацию.

В ЧЕМ ТАЙНЫЙ УМЫСЕЛ ПОРОШЕНКО

- Как будут голосовать полтора миллиона переселенцев из Донбасса? – прокомментировал ситуацию на пресс-конференции в Киеве политолог Вадим Карасев. - Центризбирком молчит по этому поводу, нет разъяснений, ушли в какое-то подполье. Проблема не в том, что люди не проголосуют, а как будут использованы их фамилии, кем и как на избирательных участках.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко уверен, что дончане, если и будут голосовать, то вряд ли за Порошенко. Он не выполнил данное в 2014 году обещание завершить войну за месяц. Не только продолжил бойню, но и превратил жизнь людей в ад.

- Предпочтение будет отдано кандидатам, которые открыто говорят о необходимости мирного диалога с Донбассом, - сказал «КП» Кузьменко. – В частности, Юрию Бойко и Александру Вилкулу. Неплохие шансы у Владимира Зеленского. И здесь как раз кроется подвох, который задумала команда Порошенко. Реальных участников голосования из Донецка и Луганска будет немного. А по отчетам избиркомов пройдет в сотни раз больше избирателей. Их голоса и войдут в «копилку» действующего президента. Возможно, даже обеспечат ему победу. Так стоит ли дончанам вообще участвовать в этой авантюре?