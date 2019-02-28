2019-02-28T20:00:15+03:00
Общество

Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детей

Обстоятельства трагедии предстоит установить экспертам [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейЯсиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

27 февраля в Ясиноватой в результате пожара в частном доме погибли трое детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Годовалый Олег, 4-летний Саша и 5-летняя Камила задохнулись, пока их 28-летняя мама Ирина Бирюкова была на улице.

- В седьмом часу вечера мигнул свет, - вспоминают соседи Ирины. – Мы особо не обратили на это внимания, а потом увидели красную машину МЧС. Ирина была белой… Из дома, где находились ее маленькие дети, виднелись языки пламени.

Вскоре прибыла и «скорая». Детей реанимировать не удалось. На месте ЧП работали сотрудники прокуратуры и полиции. Экспертам предстоит установить обстоятельства трагедии.

Соседи, общавшиеся с Ириной, говорят, что она заботилась о детях. Сама все лето проходила в одном платье, а ее ребятишки ни в чем не нуждались.

Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В местном магазине хозяйка Светлана сообщила, что 27 февраля за несколько часов до трагедии Ирина покупала хлеб и сладости для детей. В садике «Березка», куда она водила детей, говорят, что дети бросались Ирине на шею и с удовольствием шли домой. Женщина дважды была в официальных браках. В последнее время воспитывала детей одна. По словам соседей, Ирина сирота (ее воспитывали опекуны).

- Семья Ирины Бирюковой не была неблагополучной,- прокомментировали «КП» в администрации города Ясиноватая.

Городские власти взяли на себя организацию похорон. Погибших деток похоронят завтра на кладбище возле горловской трассы.

В Ясиноватой на пожаре погибли трое маленьких детей. О трагедии - заместитель главы Ясиноватой Татьяна Астапович.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Весеннее перемирие наступит, если удастся убедить в этом Киев
Четверо погибших украинских боевиков за сутки, но потерь нет
Беспредел в рядах 54-ой бригады ВСУ будет расследовать специальная комиссия
Украинские силовики заблокировали патруль ОБСЕ
"Почта Донбасса" выпустит серию марок, посвященных русским писателям
Как побережье Азовского моря украинские силовики будут оборонять от "агрессора"
В Донбассе прошла тренировка украинских авианаводчиков
В результате обстрела ранен житель Горловки
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов и памятник князю Игорю в ЛНР
Донбасс заявил о себе на сцене Севастополя: солист Донбасс Оперы Артем Ярошевич победил в Международном конкурсе патриотической песни
На пожаре в Ясиноватой погибли дети двух, пяти и шести лет
Волкер: США ждут решения вопроса с Донбассом
Утром Горловка подверглась мощному обстрелу, поврежден газопровод
Почти 8 лет за подрыв украинской военной техники получил житель Старобельска
Украина не хочет "весеннего" перемирия
Каким будет последний день зимы - погода в Донецке и Луганске на 28 февраля