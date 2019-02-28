Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детей

27 февраля в Ясиноватой в результате пожара в частном доме погибли трое детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Годовалый Олег, 4-летний Саша и 5-летняя Камила задохнулись, пока их 28-летняя мама Ирина Бирюкова была на улице.

- В седьмом часу вечера мигнул свет, - вспоминают соседи Ирины. – Мы особо не обратили на это внимания, а потом увидели красную машину МЧС. Ирина была белой… Из дома, где находились ее маленькие дети, виднелись языки пламени.

Вскоре прибыла и «скорая». Детей реанимировать не удалось. На месте ЧП работали сотрудники прокуратуры и полиции. Экспертам предстоит установить обстоятельства трагедии.

Соседи, общавшиеся с Ириной, говорят, что она заботилась о детях. Сама все лето проходила в одном платье, а ее ребятишки ни в чем не нуждались.

Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В местном магазине хозяйка Светлана сообщила, что 27 февраля за несколько часов до трагедии Ирина покупала хлеб и сладости для детей. В садике «Березка», куда она водила детей, говорят, что дети бросались Ирине на шею и с удовольствием шли домой. Женщина дважды была в официальных браках. В последнее время воспитывала детей одна. По словам соседей, Ирина сирота (ее воспитывали опекуны).

- Семья Ирины Бирюковой не была неблагополучной,- прокомментировали «КП» в администрации города Ясиноватая.

Городские власти взяли на себя организацию похорон. Погибших деток похоронят завтра на кладбище возле горловской трассы.