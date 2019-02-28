На пожаре в Ясиноватой погибли дети двух, пяти и шести лет

28 Февр. 10:59 2019-02-28T10:59:19+03:00

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Три ребенка погибли в результате пожара в частном жилом доме в Ясиноватой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В городе Ясиноватая по улице Скрипника 27 февраля 2019 года в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей: девочка 2013 года рождения и два мальчика 2014 и 2017 годов рождения, — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве уточнили, что вследствие пожара уничтожены пол и перекрытие на площади 12 квадратных метров, а также два оконных блока, мебель. Причины возгорания устанавливаются. Так же неизвестно пока, где были в это время взрослые, оставив малышей одних.

Вообще за прошедшую неделю пожары в ДНР унесли жизни шести человек, четверо — пострадали. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

- На прошедшей неделе в Республике подразделениями МЧС было ликвидировано 64 пожара, — сказала Гетова. — За указанный период в Республике на пожарах погибло шесть человек и четыре человека пострадало, — сказала Гетова.

ИСТОЧНИК KP.RU