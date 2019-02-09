2019-02-09T10:26:07+03:00
Звезды

Какими премьерами Донбасс Опера удивит дончан в этом году

В Донецком театре оперы и балета журналистам рассказали, что в 2019 году нас ждут ещё минимум три новые постановки
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: рекламный отдел Донбасс ОперыФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы
Изменить размер текста:

Год только начался, а Донбасс Опера уже подготовила для своих гостей массу сюрпризов. На пресс-конференции в стенах театра журналистам рассказали, какие премьеры грядут в 2019 году, над какими большими постановками Донецкий театр оперы и балета уже начал работу, а что остаётся в мечтах и долгоиграющих планах.

— Нас ждут ещё три премьеры в этом театральном сезоне, если не считать «Тайну Призрака Оперы», которую мы представим зрителям 14 февраля, — рассказал журналистам генеральный директор Донбасс Оперы, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Денисенко.

15 марта планируется премьера комической оперы «Любовный напиток», которая особенно важна для театра, поскольку его ставит Валентина Куркчи-Максина к юбилею своей творческой деятельности. Балет «Баядерка» вернётся в репертуар Донбасс Оперы уже 20 апреля. Завершением этого театрального сезона станет театральная мистерия «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа, которую поставит петербуржец, российский режиссёр Александр Лебедев.

Кроме того, Евгений Иванович не исключил, что к концу 2019 года в репертуаре Донецкого театра оперы и балета может появиться ещё один детский спектакль.

ФОТО: архив сайта classicfm.kz

ФОТО: архив сайта classicfm.kz

В долгоиграющих планах Донбасс Оперы вернуть в репертуар оперу «Князь Игорь», которая по своему масштабу и затратами превосходит и «Пиковую Даму», и «Тайну Призрака Оперы», и любую другую постановку театра.

— Мы на днях послали письмо в Санкт-Петербург, а оттуда в благотворительную организацию в Москву с просьбой помочь нам восстановить оперу «Князь Игорь», — рассказал журналистам Евгений Денисенко.

Не исключено, что в 2020 или 2021 году в Донбасс Опере появится ещё один совершенно новый для театра жанр – рок-опера. Евгений Иванович рассказал, что его давней мечтой является постановка «Иисус Христос — суперзвезда», которую он очень полюбил во время учёбы в Санкт-Петербурге.

Помимо многочисленных премьер и наполеоновских планах, артисты Донецкого театра оперы и балета готовятся к большим гастролям в Российскую Федерацию, куда поедут, предположительно, в сентябре этого года.

ФОТО: архив сайта opera-samara.net

ФОТО: архив сайта opera-samara.net

— Мы повезём в Астрахань две, а может и три оперные постановки и две – балетные, — поделился Евгений Иванович.

Помимо прочего отметим, что за последние годы посещаемость театра сильно выросла и это накладывает определённую ответственность. Как отметил сам Евгений Денисенко, чем обширнее и разнообразнее репертуар, тем больше зрителей приходит в Донбасс Оперу.

— Жизнь в Республике не даёт нам отдыхать, — с улыбкой подвёл итог Евгений Иванович.

Напомним, что уже 14 и 15 февраля в стенах Донбасс Оперы состоится долгожданная премьера авторского проекта Вадима Писарева «Тайна Призрака Оперы» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из интерната в Донецке сбежали два мальчика: объявлен розыск пропавших
Сводка обстрелов ДНР: За сутки ВСУ выпустили по ДНР почти 120 боеприпасов
От обстрела ВСУ в ЛНР повреждены три дома и газопровод
Обстрелы Донецка со стороны ВСУ участились
Погода в Донецке: сегодня облачно и небольшой мороз до -3
Из зоопарка в Покровске медведей перевезли в Карпаты
Работа в Донецке и ДНР: «Энергия Донбасса» приглашает на работу специалистов в области энергетики и строительства
Обстрелы в ДНР: под огнем украинских боевиков погибли четверо военнослужащих армии Республики
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ намереваются активизировать боевые действия в Донбассе
В сентябре артисты Донбасс Оперы планируют отправиться на гастроли в Россию
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ открыли огонь по служебной машине Васильевской насосной станции
Украинский миномет "Молот" уничтожил своих же: минус пять украинских боевиков
В этом году Донбасс Опера подарит зрителю ещё минимум три премьеры
В Донецкую муздраму выстраиваются километровые очереди за билетами
Военнослужащий ДНР: «Моих родных на Украине СБУ замучила допросами и обысками»
Донбасс Опера планирует вернуть постановку «Князь Игорь» в свой репертуар
У могилы Гиви на кладбище «Донецкое море» прошла поминальная служба
Денис Пушилин собрал глав городов и районов по вопросу расчистки дорог и вывозу мусора
Украинский журналист назвал убийц Гиви: это украинские спецслужбы
Петр Симоненко в эксклюзивном интервью «Комсомолке»: Янукович жалко пытается оправдать свои преступные действия
Украинские боевики обстреляли ЛЭП и газопровод в ЛНР
Петр Симонеко: СБУшники издевались в Константиновке над врачом, только из-за того, что он коммунист
Петр Симонеко: В Донбассе – гражданская война, и развязал ее Киев
Дарья Морозова: 300 осужденных до войны в Донбассе хотят отбывать наказание на Украине
Петр Симоненко: Если в Украине останется прежнее руководство, то война в Донбассе не закончится
Петр Симоненко: Понятие демократии для Украины вообще не применимо
Британский журналист Грэм Филлипс о Гиви: Меня часто просят рассказать: каким он был, Михаил Толстых?
Украинских боевиков косит корь - детская болячка
Завтра в Вероне откроется Представительский центр ДНР