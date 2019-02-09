Какими премьерами Донбасс Опера удивит дончан в этом году

Год только начался, а Донбасс Опера уже подготовила для своих гостей массу сюрпризов. На пресс-конференции в стенах театра журналистам рассказали, какие премьеры грядут в 2019 году, над какими большими постановками Донецкий театр оперы и балета уже начал работу, а что остаётся в мечтах и долгоиграющих планах.

— Нас ждут ещё три премьеры в этом театральном сезоне, если не считать «Тайну Призрака Оперы», которую мы представим зрителям 14 февраля, — рассказал журналистам генеральный директор Донбасс Оперы, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Денисенко.

15 марта планируется премьера комической оперы «Любовный напиток», которая особенно важна для театра, поскольку его ставит Валентина Куркчи-Максина к юбилею своей творческой деятельности. Балет «Баядерка» вернётся в репертуар Донбасс Оперы уже 20 апреля. Завершением этого театрального сезона станет театральная мистерия «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа, которую поставит петербуржец, российский режиссёр Александр Лебедев.

Кроме того, Евгений Иванович не исключил, что к концу 2019 года в репертуаре Донецкого театра оперы и балета может появиться ещё один детский спектакль.

ФОТО: архив сайта classicfm.kz

В долгоиграющих планах Донбасс Оперы вернуть в репертуар оперу «Князь Игорь», которая по своему масштабу и затратами превосходит и «Пиковую Даму», и «Тайну Призрака Оперы», и любую другую постановку театра.

— Мы на днях послали письмо в Санкт-Петербург, а оттуда в благотворительную организацию в Москву с просьбой помочь нам восстановить оперу «Князь Игорь», — рассказал журналистам Евгений Денисенко.

Не исключено, что в 2020 или 2021 году в Донбасс Опере появится ещё один совершенно новый для театра жанр – рок-опера. Евгений Иванович рассказал, что его давней мечтой является постановка «Иисус Христос — суперзвезда», которую он очень полюбил во время учёбы в Санкт-Петербурге.

Помимо многочисленных премьер и наполеоновских планах, артисты Донецкого театра оперы и балета готовятся к большим гастролям в Российскую Федерацию, куда поедут, предположительно, в сентябре этого года.

ФОТО: архив сайта opera-samara.net

— Мы повезём в Астрахань две, а может и три оперные постановки и две – балетные, — поделился Евгений Иванович.

Помимо прочего отметим, что за последние годы посещаемость театра сильно выросла и это накладывает определённую ответственность. Как отметил сам Евгений Денисенко, чем обширнее и разнообразнее репертуар, тем больше зрителей приходит в Донбасс Оперу.

— Жизнь в Республике не даёт нам отдыхать, — с улыбкой подвёл итог Евгений Иванович.

Напомним, что уже 14 и 15 февраля в стенах Донбасс Оперы состоится долгожданная премьера авторского проекта Вадима Писарева «Тайна Призрака Оперы» (подробнее).