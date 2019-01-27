Вадим Писарев поставил в Донецке «Тайну Призрака Оперы» - в чем уникальность постановки?

Новая постановка донецкого театра оперы и балета – это не мюзикл, не балет и не опера. Тогда что же это? «Комсомолка» в эксклюзивном репортаже выясняла, что увидит зритель на сцене в день премьеры.

Год только начался, а на сцене Донбасс Оперы уже во всю идут репетиции новой постановки

Решение первое – авторские решения

«Тайна Призрака Оперы» – авторский проект народного артиста Украины Вадима Писарева. Сценарий и постановка пропитаны его видением этой истории и авторскими решениями.

— Мы многое придумали сами, многое поменяли. Сконцентрировались на большой любви и исходили из этого, — рассказал нам сам балетмейстер-постановщик, автор идеи и хореограф Вадим Писарев.

Работа Вадима Яковлевича в качестве постановщика радикально отличается от классической. Он всё время на сцене, рядом со своими подопечными, ставит и исправляет шероховатости буквально на ходу, даёт советы. Он весь внутри постановки и заряжает своей энергией других.

— Писарев верит в себя и верит себе, а потом заставляет верить других, — поделилась с нами Валентина Корниенко – заслуженный работник культуры Украины.

На сцене впервые так органично сольются балет и хор, чтобы представить зрителю совершенно новый жанр. ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

«Тайна Призрака Оперы» – это синтез балета и оперы. Впервые балет и хор так органично сплетутся на сцене, соединятся в единый жанр.

— Мы хотим вернуть тот жанр, который существовал в 17-м веке и назывался «опера-балет». У нас хор будет танцевать, а балет – петь, — со смехом рассказал Вадим Яковлевич.

На самом деле, на сцене будут одновременно действовать несколько версий главных героев. Например, будет танцующий и поющий Призрак, который незаметно меняется между собой.

Мы не станем раскрывать все секреты и авторские решения постановки, но расскажем, что постановка будет очень масштабной и яркой. Это один из самых масштабных проектов Донбасс Оперы, в котором собраны самые молодые артисты балеты, задействованы все монтировщики сцены и осветители.

Решение второе – музыка

В постановке Донбасс Оперы гармонично сольются вместе ноты Прокофьева, Сен-Санса и Ллойда Уэббера. Соединить всё вместе и сделать вариацию – работа непростая, как для дирижёра и автора музыкальной редакции Павла Куреляка, так и для оркестра.

— Главная сложность – согласованность рассказа литературного и музыкального. Это синтез оперы и балета, которые соединяются вместе в кульминационных моментах. Это настоящий триумф, — вдохновенно рассказал нам Павел Куреляк.

Музыка будет в полной мере отражать то, что зрители увидят на сцене. ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

Получающийся синтез пробирает до мурашек. Конечно, оркестру это даётся нелегко, но то, что мы услышали на одной из самых первых репетиций, потрясает воображение.

Решение третье – декорации

На самом деле, никаких особенных декораций для этой постановки создавать не пришлось. Многие из них были взяты из других постановок и немного переиначены для «Тайны Призрака Оперы». Но самые ключевые были сделаны вручную прямо в стенах театра. Например, люстра, которой в постановке отведена очень важная роль, слон или лодочка. Тем не менее, инновация декораций вовсе не в этом, а в гармоничном сочетании реальных предметов и световых решений.

— Мы начинаем играть со светом, тут такая красота будет, — рассказал на Валентина Корниенко.

Боевой конь уже готов к премьере «Тайны Призрака Оперы». Фото: Цесанна Антоненко

Ещё Вадим Яковлевич решил показать театр, как он есть, что называется. В первом акте будут подняты все задники и полотна – зритель впервые увидит склад мягких декораций Донбасс Оперы. Такого ещё никогда не было и это действительно инновационное решение будущей премьеры.

Решение четвёртое – тайна слогана

Многие, кто уже видел баннер грядущей премьеры, задавался вопросом, что это за приписка такая интересная под названием «Он хотел жить, как все другие»? Второе название? Оказалось, это слоган постановки и решение литературно-драматургической части театра. Захотели сделать всё, как в лучших Голливудских фильмах: название и обязательный слоган.

Даже у слогана в этой постановке своя особая роль. Фото: рекламный отдел Донбасс Оперы

Эта фраза – «Он хотел жить, как все другие» – была взята из книги Гастона Леру «Призрак Оперы» - на неё в большей части опирается вся постановка, и именно она объясняет все поступки Призрака, его судьбу, а самое главное – раскрывает всю суть произведения.