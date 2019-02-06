Шесть тысяч гривен за 8-метровую комнатку: На Украине переселенцам из Донбасса втрое подняли плату за проживание

- Не знаю, откуда такие цены вообще, – возмущается переселенка Александра Рублинская.

В модульном городке она живет с тремя детьми на 8 квадратных метрах. Кровати в два яруса. Кухня общая на несколько семей. И за такие «удобства» теперь надо платить почти 6 тысяч гривен (свыше 14 тысяч рублей).

- За сумму в три раза меньшую в Павлограде можно снять целую квартиру, - говорит Александра. - Звонила по многим объявлениям. Но мне отказывали, когда выясняли, что мы переселенцы из Донбасса и у меня малые дети.

Александра Рублинская ютится с тремя детьми в комнатке на 8 квадратных метров. Фото: facebook.com/pgsich

О совсем не стихийном бедствии, постигшем трехсот переселенцев, рассказали в общественной организации «Правозащитная группа «СИЧ». Выяснилось, что обитателям модульного городка с января втрое повысили плату за проживание. Теперь коммунальные услуги за одного человека обходятся в 1 850 гривен.

По словам правозащитницы Натальи Кожиной, в городке в основном проживают пожилые люди, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

- То есть все, кто не может позволить себе снимать жилье по рыночной цене, – объясняет Кожина. - Для многих переселенцев это фактически означает потерю крыши над головой, ведь ни одна семья не сможет оплачивать по 5-8 тысяч гривен в месяц.

Правозащитники отправили запросы в Павлоградский городской совет с требованием объяснить причины резкого повышения платы.

Впрочем, такое отношение властей незалежной к людям, бежавшим от войны, которую сам же Киев и развязал, едва ли не повсеместное. Недавно 80-летний художник-переселенец из Луганска в буквальном смысле слова замерз в комнате, отрезанной от электричества. Он вместе с другими переселенцами проживал в санатории «Тетерев», расположенном в Коростышеве Житомирской области. Останься пожилой мужчина в Луганске, глядишь, и жив был.

Между прочим, модульный городок в Павлограде открылся ровно четыре года назад. С большой помпой. Приехал бывший на тот момент чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Украине Кристоф Вайль – немцы тоже участвовали в благом деле. Посла сопровождали украинские чиновники высокого ранга и священнослужители.

Городок для переселенцев в Павлограде стал крупнейшим из семи, которые возводились в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. В нем могли разместиться 640 человек.

Стоимость проживания составляла 550 гривен с одного человека. Советник губернатора Днепропетровской области Борис Трейгерман тогда пообещал, что плата за проживание со временем будет дешевле. Учтут социальный статус семьи, ее доходы и количество членов. А еще Кабинет министров якобы планирует ввести уменьшенный специальный тариф за потребление электроэнергии в транзитных городках.

Сегодня очевидно, что эти обещания на деле оказались обычным обманом.