2019-02-04T13:53:03+03:00
Политика

Неласковая нэнька: от холода в украинском санатории умер 80-летний художник - переселенец из Луганска

Пожилой мужчина буквально замерз в комнате, отрезанной от электричества
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Останься он в Луганске, возможно был бы жив до сих пор.Останься он в Луганске, возможно был бы жив до сих пор.
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Призывы о помощи замерзающему старику-переселенцу раздались в украинских СМИ неделю назад, но результата не дали. Из соцсетей стало известно, что в санатории «Тетерев», расположенном в Коростышеве (Житомирская обл.), от переохлаждения скончался 80-летний украинский художник.

Останься он в Луганске, глядишь и жив был. Дончане бы точно не дали замерзнуть.

- Вот и перестало биться сердце известного украинского художника из Луганска Журавлева Виктора Никифоровича. 80-летний переселенец умер от переохлаждения организма и бездушия чиновников Житомирщины. Вы спросите кто следующий? Сегодня (1 февраля, – прим. ред.) отключили электричество в комнате, где проживает семья инвалидов 1 и 3 группы Кравченко. Люди просят о помощи, – написала Раиса Журавлева.

Как сообщалось ранее, 80-летний Виктор Журавлев – один из полутора сотен переселенцев, которые переехали в этот санаторий из временно неподконтрольного украинской власти Луганска. Людям сказали, что жилье временное, ведь корпус, в котором их поселили, не ремонтировали еще с советских времен, отопления – нет вообще. А в декабре 2018 года комнату художника отрезали от электричества.

Напомним, в санатории «Тетерев» обосновалась община из 181 человека – переселенцев из Донбасса. Из них работоспособных всего около 30 жителей. Кто мог, устроились на работу в охрану, лесхоз, магазин, на гранитный карьер. Но большинство – матери-одиночки, в том числе многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью. Около трети – дети. Переселенцы мечтают о собственном жилье и переезде, а администрация санатория – о свободной для туристов здравнице. Власти Житомирской области заявляли, что переселенцы, проживающие в санатории «Тетерев», ни за что не платят.

В соцслужбе уверяют – делают все возможное. В частности ищут, куда переселить жильцов. И так уже 4 года. А правда в том, что никому переселенцы на Украине не нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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