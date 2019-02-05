СБУ хочет создать в Донбассе целую армию своих агентов

Только за последние два дня министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики сообщило о задержании двух жителей ЛНР, которые сотрудничали со Службой безопасности и Главным управлением разведки министерства обороны Украины. При чем эти граждане – не связаны между собой. Их арестовали в разных городах, и выполняли они разные функции.

24-летняя Виктория Воронина собирала и передавала в незалежную военные сведения и рассказывала факты о социально-политической обстановке в ЛНР, которые составляли государственную тайну. Кроме этого, девушка вела активную деятельность в интернете по дестабилизации обстановки в Донбассе.

Признательные показания Виктории Ворониной.

Воронину Военный суд ЛНР признал виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание за государственную измену – 12 лет лишения свободы. Впрочем, осужденная полностью призналась в совершенном преступлении и чистосердечно раскаялась.

Виктории Ворониной вынесли приговор - 12 лет лишения свободы. Фото: МГБ ЛНР

А агента СБУ под псевдонимом «Механик», Военный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы.

Валерия Тарасюка, жителя Антрацита, сотрудники МГБ Республики задержали в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению разведывательно-диверсионной деятельности на территории ЛНР.

Тарасюк, осуществляя перевозки товарно-материальных ценностей и пассажиров с территории ЛНР, был завербован СБУ на КПП «Майорск-Зайцево». Тогда ему и был присвоен псевдоним - «Механик».

Ему были поставлены задачи по снабжению предметами и материалами украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших на территории Республики.

Завербованный СБУ Валерий Тарасюк доставлял вооружение и боеприпасы на территорию Республики, замаскировав их под средства для домашнего обихода.

- За оказание материально-технической и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики, Валерий Тарасюк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена», - заявили в МГБ ЛНР.

Трое диверсантов должны были взрывать объекты инфраструктуры ДНР. Фото: соцсети

В ДНР были задержаны сразу трое завербованных жителей Донбасса. Они работали в одной сцепке и выполняли одну задачу. Они должны были произвести массовые диверсии на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Республики.

Задания от СБУ были такими: взорвать газовую магистраль в Макеевке, а также емкости с топливом на нефтебазе, подорвать железнодорожный путь во время прохождения поезда.

У Иванова, Суровцева и Гаррюса был изъят арсенал взрывчатки

К счастью, агентов СБУ вовремя задержали.

- В ходе проведения обыска по месту проживания одного из фигурантов было изъято более 40 килограммов взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии, элементы питания, а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления, — рассказали в Центре общественных связей МВД.

В отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел. Им грозит высшая мера наказания.

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