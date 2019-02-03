Как украинская армия и спецслужбы вербуют жителей ДНР

Собеседник «КП» имеет опыт работы с агентурой еще в 90 – х. Считает их самыми сложными – базы сливались бандитам, опера или прибивались к ним, либо были никто. Как сейчас работает система вербовки – Александр, до военного конфликта на Донбассе, экс - опер городского угрозыска, рассказывает без прикрас.

- Сейчас СБУ все больше набирает агентов из жителей республик. Как они это делают?

- Самый простой путь – на блокпосту. Ты сам приехал, вот и разбирайся. Это может быть контрабандная днровская водка в сумке, пакет с символикой Республик, талончик на троллейбус с нашим дизайном, соседи настучали – не важно. Нужен повод. Когда он есть, начинается, простой процесс: кнут и пряник, запугивание и посулы. Хочешь ездить нормально? Не хочешь в подвал? Самую малость надо сделать – просто скажи - где ты видел танки, людей в форме. Вышли на анонимный аккаунт в сети и т.п. Ничего страшного вроде не предлагают, но важен первый шаг – согласие на сотрудничество. Потом задачи станут сложнее. Финал карьеры – тебе нужно отвести машину с места А в место Б. Машина заминирована, но агенту знать этого не нужно. И, скорее всего, она уже под наблюдением. Негласным и тихим. Ну а заканчивается всю беседой в МГБ под камеру, которое потом смотрит весь мир.

- Есть ли еще способы?

- Да, вербуют идейных, которые за «великую Украину», но не смогли ехать по каким-то обстоятельствам. Например, украинский ученый-религиовед Игорь Козловский. Их много, но в массе всего населения ДНР это считанные проценты. .Их вербуют в группах в соцесетях. Упирают на патриотизм. А потом просят о маленьком одолжении – или они сами предлагают свои услуги. Несколько выездов в Украину, чай или кофе с вежливым офицером. Ставятся простые задачи… Один такой вышел из автомобиля, а потом внезапно за его спиной вырос крепкий человек и вежливо попросил сесть в другой. Почти не сопротивлялся…

- А диверсанты? Как работают они?

- Лучшее, что они могут сделать – просто зайти на позиции УНМ ДНР. Увы, линия фронта не представялет собой цепь траншей как в первой мировой войне или ВОВ. Есть щели. ВСУ как крысы – нашли дыру, проверили, нет ли мышеловки, ввели агента: какого-то юного националиста. Дали телефон с GPS навигацией – иди, фиксируй , где техника, где базы… Их ловят, но активных дураков больше на Украине, чем принято думать. Агентура изнутри республики им помогает, иногда, сама того не ведая. Людей Киев легко отдает на смерть. Для незалежной здешние чужие, пушечное мясо.

- Молодых мужчин вербуют чаще?

- Я бы вообще им не рекомендовал выезжать. Осматривают руки на предмет использования оружия. Да и с украинским паспортом в ВСУ заберут легко воевать. У них же сейчас нехватка солдат на посыл в Донбасс. Но сейчас и бабушек из пенсионного тура вербовать стали – типа хотите ездить за пенсией – просто расскажите как там дела…

- При вербовке используют давление на родственников, которые под Украиной? Это главный мотив?

- Да, мотив. Типа, мы позаботимся об этих родственниках, ваших домах. Не дадим раграбить и т.д.

- На теме родных много завербовали?

- Госслужащих, в основном. Захарченко даже издал Указ – не ездить на ту сторону. Чиновники возмутились. Причина – много родных на той стороне. Нашли работу, жилье. Они ненавидят Украину, но там живут.

10 лет чиновница из фонда Госимущества ДНР получила за шпионаж – ездила к родным на ту сторону. А вообще, за шпионаж по УК ДНР срок до 20 лет. Но если рассказать о вербовке – ничего не будет.